Как звезды встретили День Всех Влюбленных

В этот день в соцсетях все поздравляют друг друга с Днем святого Валентина и говорят о любви к своим половинкам, родителям, детям… И звездные посты в Instagram подтверждают, что знаменитости - самые обычные люди, которые тоже нуждаются в любви!

Экс-президент США Барак Обама посвятил своей жене Мишель трогательный твитт с фотографией: "С Днем Валентина, Мишель! Ты делаешь каждый мой день лучше!"

В свою очередь Мишель Обама опубликовала специальный саундтрек Дня Всех Влюбленных, где сами названия песен говорят за себя: "Навсегда мой", "Останься со мной", "Наконец я нашла тебя".

Дэвид и Виктория Бэкхем обменялись в Instagram трогательными совместными фотографиями. "Очень сильно тебя люблю!", - написала Виктория Дэвиду, а тот в свою очередь, обратился к подписчикам с пожеланием: "Пусть этот день во всем мире будет полон любовью и счастьем!"

A post shared by Gisele Bündchen (@gisele) on Feb 14, 2018 at 6:17am PST

Бразильская супермодель Жизель Бундхен выложила фотографию с мужем, футболистом Томом Брэди

41-летний Райан Рейнольдс весьма оригинально поздравил свою вторую половинку. Он решил, что лучший подарок тот, что сделан своими руками, и испек для 30-летней Блейк Лайвли торт, который, признаться, выглядит очень аппетитно.

"Я испек этот торт для моей жены. Сахарная глазурь на самом деле клей, потому что я не специалист", - подписал он снимок. С чувством юмора у этой парочки все отлично, и они регулярно подкалывают друг дружку в своих аккаунтах, так что большинство подписчиков сошлись на том, что торт абсолютно съедобный и забросали актера просьбами поделиться рецептом.

Бывший участник группы Boyzone Ронан Китинг встречал День Валентина в Тайланде в кругу семьи, о чем свидетельствует фото из ленты его жены, Сторм Китинг. На острове Пхукет они отдыхают с сыном Купером.

Ким Кардашьян и Канье Вест, отмечают праздник в статусе многодетных родителей: в январе у них родился третий ребенок. "Бесконечно люблю тебя. Счастливого Дня Валентина!", - написала Ким. Менее чем за сутки снимок набрал почти три миллиона лайков.

Актриса Риз Уизверспун опубликовала фотографию со своими сыновьями, подписав ее: "Я и мои Валентины". Впрочем, через пару часов в ленте появился и снимок с мужем Джимом Тотом, которого актриса поздравила с праздником и поблагодарила за любовь на протяжении вот уже восьми лет.

Джерри Холливелл встречала праздник на горнолыжном курорте в компании своего мужа Кристиана Хорнера, и пара отметила День Всех Влюбленных романтическим снимком на фоне гор.

A post shared by Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams) on Feb 14, 2018 at 12:01am PST

Супруга Робби Уильямса - Аида Филд Уильямс опубликовала трогательную фотографию со Дня Валентина четырехлетней давности.

Не отстают и российские звезды. Леонид Агутин покопался в семейном архиве, и запостил выразительный снимок, не оставляющий сомнений в том, кто же в доме главный. "Какую славную фоточку откопал! Поздравляю вас ею с Днём Влюблённых! Ну и всем, у кого нет аллергии, конечно, хороших, свежих морепродуктов!)) Австралия. Примерно 2003-2004г.", - подписал артист.

Сергей Шнуров тоже проявил чувство юмора: "За ВДВ! (Всемирный День Влюбленных)"

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Feb 13, 2018 at 10:58pm PST

Ольга Бузова пожелала всем любви, не терять надежду, и начинать завтрак со своего любимого йогурта (ну, разумеется, как же обойтись без рекламы!): "Хорошие мои, просто любите и будьте любимы! С днем всех влюбленных А если захотите почувствовать любовь на вкус, то завтрак с новым невероятно вкусным @landliebe_russia - это то, что вам надо!"