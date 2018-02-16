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Топ 10 самых "горячих" голливудских актрис по выбору американских мужчин. А вы согласны?
16 февраля 2018 года, 18:23

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До скандала с Вайнштейном именно сексуальность актрисы имела первостепенное значение в Голливуде. Трудно сказать как расследование о сексуальных домогательствах повлияет на критерии отбора актрис на главные роли в блокбастерах, но понятно одно: зрители по прежнему хотят видеть на киноэкране обворожительных красавиц.

Опубликованный на днях список десяти самых-самых "горячих" актрис, основанный на данных соцопросов и фанатской базы кое-кого может поставить в тупик.

10. Анджелина Джоли

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Мы все помним Анджелину по ее ролям в "Ларе Крофт", но в последние годы актрисе явно не везет с проектами, да и развод с Бредом Питтом ее явно подкосил.

9. Эмма Стоун

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Стоун, да уже не та! Актрисой эта рыжая красотка стала еще ребенком, выступая на сцене молодежного театра, а сейчас ее ставки растут с каждым новым фильмом

8. Шарлиз Терон

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Эта красотка родом из ЮАР, и по иронии судьбы премию "Оскар" ей принесла роль в фильме "Монстр".

7. Оливия Уайльд

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Бывшую модель прославила роль в сериале "Доктор Хаус". Сейчас она одна из самых востребованных актрис, которые не боятся обнажения в кадре

6. Джессика Альба

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Героиня фильмов "Фантастическая четверка" и "Мачете" сейчас примеряет на себя роль счастливой мамы.

5. Скарлетт Йоханссон

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От нее сходят с ума мужчины по всему миру. 33-летняя блондинка снимается практически во всех голливудских блокбастерах, и является одной из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда.

4. Меган Фокс

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Все мужчины запомнили Меган Фокс после ее впечатляющего дебюта в фильме "Трансформеры", но давайте честно признаем - пик популярности этой актрисы остался позади, и в первую пятерку ее забросила скорее сила инерции.

3. Мила Кунис

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Мила Марковна Кунис из украинских Черновцов сделала в Голливуде фантастическую карьеру. "Черный лебедь", "Секс по дружбе" и другие картины принесли актрисе любовь зрителей и баснословные гонорары.

2. Натали Портман

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Натали Портман тоже начинала карьеру ребенком, проявив при этом редкое трудолюбие и самоотверженность .

1. Марион Котийяр

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Очень странный выбор, но список самых горячих голливудских актрис возглавила француженка Марион Котийар. Ее роль в фильме "Начало" Кристофера Нолана и премия "Оскар" за роль Эдит Пиаф выдвинули Марион в первый ряд звзед мирового кино.

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