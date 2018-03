«Оскар» 2018: лучший актер

Приближается день вручения наград Американской Киноакадемии. Согласитесь, что саму церемонию гораздо интереснее смотреть, когда понимаешь кто и за что был выдвинут на «Оскар» Давайте же познакомимся поближе с претендентами на эту награду, и начнем с исполнителей главной мужской роли. Вот они — пять номинантов.

Дэниел Дей-Льюис Призрачаная нить (Phantom Thread)

В исторической мелодраме Пола Томаса Андерсона (номинированной, кстати, в шести категориях!) Дэниел Дей-Льюис играет знаменитого в 50-е годы прошлого века кутюрье Рейнольдса Вудкока. Он относится к своим работам как к произведениям искусства, и вскоре начинает обшивать элиту британского общества, включая членов королевской семьи. При этом седовласый гений моды обладает скверным характером, обуздать который сможет лишь молодая женщина, изменившая привычный уклад его жизни. Обладатель трех Оскаров — Дей-Льюис самый загадочный и именитый актер в этом списке. Нефть, Последний из могикан, Банды Нью-Йорка, - каждый фильм с его участием становится грандиозным событием, при том что сам актер придирчиво выбирает проекты и делает непростительно (по голливудским меркам) долгие паузы между фильмами.Со времени «Линкольна» он не снимался целых пять лет. Более того, Дэниел Дей-Льюис объявил, что покидает кино, и роль кутюрье Вудкока станет последней в его актерской карьере. Подействует ли это заявление на решение Киноакадемии увенчать прославленного актера четвертой статуэткой?

Дэниел Калуя

Прочь (Get Out)

Темнокожий 28-летний актер стал открытием 2017 года благодаря фильму Джордана Пила «Прочь». Джордан Пил довольно успешный сценарист, и для своего режиссерского дебюта выбрал худший из кошмаров молодого человека - знакомство с родителями своей девушки. Жанр картины определить невозможно, да и лучше этим не заниматься вовсе, потому что чем меньше вы знаете о фильме, тем большее удовольствие получите от просмотра. Тут вам и романтическая мелодрама с элементами комедии, и саспенс, и триллер с элементами хоррора, а Даниел Калуя и есть тот майонез, который соединяет разнородные части салата. В основном ему приходится изображать крайнее удивление и растерянность. Парень очень обаятельный, выразительный, но это не роль года, уж точно! Скорее всего Калуя попал в пятерку номинантов по разнарядке на «афроамериканцев» (хотя является британским актером), чтобы «Оскар» не был «слишком белым» так что шансы на награду у него самые минимальные.

Дензел Вашингтон

Роман Израэл, Esq (Roman J. Israel, Esq.)

Герой фильма Роман Дж. Израэль Эсквайр - бескомпромиссный поборник правды и закоренелый правдолюб, которому попросту не хватает жизненной хитрости. После того как босса свалил сердечный приступ он вынужден возглавить фирму, но узнаёт о тайных делах своей компании, противоречащих его профессиональным и моральным принципам. Любимец Америки Дензел Вашингтон уже не в первый раз играет адвоката с принципами, роль, как говорится, в тренде, актер чернокожий (может там сейчас в Киноакадемии разнарядка сверху спущена по расовым пропорциям?!), и поговаривают, что Дензел ходил к дантисту, чтобы ради роли сделать себе щель между передними зубами (академики любят такие самопожертвования), но вот только фильм подкачал. Нудный, прямолинейный, предсказуемый и неинтересный. У Дензела Вашингтона уже есть два «Оскара» и, скорее всего, третьего он получит не в этом году.

Гэри Олдман

Темные времена (Darkest Hour)

Есть много загадочных вещей на этом свете, но вот почему у британского актера Гэри Олдмана нет ни одного «Оскара» удивляет меня больше всего. Талантище Олдмана видно за версту, но пока киноакадемики кривят нос от его сочных злодеев в «Леоне» и «Пятом элементе», считают слишком блокбастерным выступление в «Темном рыцаре» и в упор не хотят замечать прочие роли, хотя отметить молодого актера можно было еще тридцать лет назад за «Розанкранц и Гильдестерн мертвы». Роль Уинстона Черчилля в «Темных временах» должна исправить эту ошибку. Здесь есть все, что должно понравиться Киноакадемии: исторический сюжет с назначением Черчилля на пост премьер-министра в самый трудный момент войны с Германией, патетическая речь в парламенте («Мы будем сражаться на земле, на воде и в воздухе, мы будем сражаться за каждый дом и каждый камень..»), во время которой зритель лезет в карман за носовым платком, демократические вылазки в метро, чтобы послушать мнение рядовых британцев, пропаганда ценностей свободного мира, ну и конечно же потрясающее перевоплощение буквально на физическом уровне.

Тимоти Шаламе

Зови меня своим именем (Call Me by Your Name)

Самый молодой из всех претендентов-актеров, 22-летний Тимоти Шаламе родился и вырос на Манхэттане в семье эмигрантов: его отец француз а мать из советских евреев. 2017 год стал для него невероятным прорывом — Шаламе появился не только в номинированном на 4 «Оскара» фильме Лука Гуаданьино «Зови меня своим именем», но и еще одной ленте из оскаровской обоймы «Леди Берд», где сыграл бойфренда героини Сиршы Ронан. Но Киноакадемия отметила Шаламе за роль итальянского юноши Элио, проводящего лето на вилле своих родителей — американского профессора и итальянки-переводчицы. Он купается и загорает, флиртует со своей ровестницей Марцией, занимается чтением и транскрибированием классической музыки. В один прекрасный день, впрочем, безмятежность летнего отдыха нарушает приезд Оливера — молодого американского учёного, ассистента отца Элио. В жизни Элио возникает какое-то новое чувство, и это его первая любовь... Атмосферный и гармоничный фильм Лука Гуаданьино не состоялся бы без Тимоти Шаламе, заслужившего восторженный прием критиков, уже объявивших его лучшим актером года. Согласятся ли с такой оценкой киноакадемики мы узнаем скоро.