Олимпийские игры — это захватывающее яркое зрелище не только благодаря спортивным состязаниям, но и красоте обворожительных молодых спортсменок. Хотя российская сборная выступает под нейтральным флагом, имена прелестных россиянок уже гремят по всем мировым СМИ, а многих из них называют секс-символами Пхёнчхана.
Евгения Медведева — фигурное катание
Юная 18-летняя спортсменка установила новый мировой рекорд для женского одиночного фигурного катания. Скромная, нежная, очаровательная, она завоевала не только медали, но и сердца болельщиков.
Алевтина Штарёва — хоккей
В хоккейной сборной все девушки — как на подбор, хоть сейчас открывай дом моделей. 20-летняя Алевтина играет в нападении, и в олимпийскую сборную попала впервые.
Анастасия Брызгалова — кёрлинг
Благодаря 25-летней Анастасии многие мужчины открыли для себя новый вид спорта. Девушку называют «новой Анджелиной Джоли», хотя сравнение явно не в пользу голливудской дивы.
Ангелина Гончаренко — хоккей
Обладательница модельной внешности, 23-летняя Ангелина играет в защите Олимпийской женской сборной.
Алена Заварзина - сноуборд
Глядя на Алену Заварзину, хорошо понимаешь ее мужа , американского сноубордиста Вика Уайлда, который ради Алены принял российское гражданство и теперь выступает за Россию вместе с любимой.
Наталья Забияко — фигурное катание
Забияко выступает в паре с Александром Энбертом