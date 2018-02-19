Богини Пхёнчхана. Самые красивые российские спортсменки Олимпиады

Олимпийские игры — это захватывающее яркое зрелище не только благодаря спортивным состязаниям, но и красоте обворожительных молодых спортсменок. Хотя российская сборная выступает под нейтральным флагом, имена прелестных россиянок уже гремят по всем мировым СМИ, а многих из них называют секс-символами Пхёнчхана.

Евгения Медведева — фигурное катание

Юная 18-летняя спортсменка установила новый мировой рекорд для женского одиночного фигурного катания. Скромная, нежная, очаровательная, она завоевала не только медали, но и сердца болельщиков.

A post shared by Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) on Jun 17, 2017 at 3:54am PDT

Алевтина Штарёва — хоккей

В хоккейной сборной все девушки — как на подбор, хоть сейчас открывай дом моделей. 20-летняя Алевтина играет в нападении, и в олимпийскую сборную попала впервые.

Анастасия Брызгалова — кёрлинг

Благодаря 25-летней Анастасии многие мужчины открыли для себя новый вид спорта. Девушку называют «новой Анджелиной Джоли», хотя сравнение явно не в пользу голливудской дивы.

Ангелина Гончаренко — хоккей

Обладательница модельной внешности, 23-летняя Ангелина играет в защите Олимпийской женской сборной.

A post shared by Angelina Goncharenko (@2hockeyang) on Dec 25, 2017 at 11:51am PST

Алена Заварзина - сноуборд

Глядя на Алену Заварзину, хорошо понимаешь ее мужа , американского сноубордиста Вика Уайлда, который ради Алены принял российское гражданство и теперь выступает за Россию вместе с любимой.

Наталья Забияко — фигурное катание

Забияко выступает в паре с Александром Энбертом