Перейти на
портал
Новое Популярное Рэндом
Богини Пхёнчхана. Самые красивые российские спортсменки Олимпиады
19 февраля 2018 года, 15:47

фото

Олимпийские игры — это захватывающее яркое зрелище не только благодаря спортивным состязаниям, но и красоте обворожительных молодых спортсменок. Хотя российская сборная выступает под нейтральным флагом, имена прелестных россиянок уже гремят по всем мировым СМИ, а многих из них называют секс-символами Пхёнчхана.

Евгения Медведева — фигурное катание

Юная 18-летняя спортсменка установила новый мировой рекорд для женского одиночного фигурного катания. Скромная, нежная, очаровательная, она завоевала не только медали, но и сердца болельщиков.

Алевтина Штарёва — хоккей

В хоккейной сборной все девушки — как на подбор, хоть сейчас открывай дом моделей. 20-летняя Алевтина играет в нападении, и в олимпийскую сборную попала впервые.

фото

Анастасия Брызгалова — кёрлинг

Благодаря 25-летней Анастасии многие мужчины открыли для себя новый вид спорта. Девушку называют «новой Анджелиной Джоли», хотя сравнение явно не в пользу голливудской дивы.

фото

фото

Ангелина Гончаренко — хоккей

Обладательница модельной внешности, 23-летняя Ангелина играет в защите Олимпийской женской сборной.

фото

Алена Заварзина - сноуборд

Глядя на Алену Заварзину, хорошо понимаешь ее мужа , американского сноубордиста Вика Уайлда, который ради Алены принял российское гражданство и теперь выступает за Россию вместе с любимой.

фото

Наталья Забияко — фигурное катание

Забияко выступает в паре с Александром Энбертом

Комментарии
Красивые девушки, достойные самых роскошных букетов
7 “Оскаров“ попавших в чужие руки: самые шокирующие ошибки Киноакадемии
Российские знаменитости, которые изменились до неузнаваемости.
Самые популярные виды поцелуев: подробная инструкция!
Самые Соблазнительные Судьи
Из Австралии с любовью: красивые австралийки в объективе Криса Дуйера
Самые маленькие пистолеты в мире
Самые известные би и лесбиянки Голливуда, которых ты не заподозрил бы в нетрадиционной ориентации.
Самые неудачные ремейки советских фильмов
Пышнотелая модель раздела мужчин в откровенной фотосессии
11 марта 2018 года, 15:53
Мария Павлюк, обладающая аппетитными формами, стала лицом коллекции одежды для девушек размера plus-size
Читать дальшеПросмотров: 740
Голая йога в Инстаграме вдохновила тысячи последователей
9 марта 2018 года, 16:36
Модель, фотограф и анонимный автор популярного Instagram-дневника Nude Yoga Girl продолжает удивлять подписчиков гибкостью своего обнаженного тела
Читать дальшеПросмотров: 2636
Звезды поздравляют женщин с 8 марта
8 марта 2018 года, 17:11
Звездные артисты не остаются в стороне, выкладывая на своих страничках трогательные послания и поздравления с 8 марта.
Читать дальшеПросмотров: 990
8 фильмов, откровеннее "50 оттенков серого"
6 марта 2018 года, 16:16
Вот вам восемь великолепных фильмов, которые в постановке постельных сцен далеко превосходят в откровенности самые смелые фантазии мистера Грея...
Читать дальшеПросмотров: 6476
Интересные факты о песне "What Is Love"
5 марта 2018 года, 14:03
25 лет назад вышел самый знаменитый хит певца Haddaway
Читать дальшеПросмотров: 1507
Очевидные претенденты на титул Капитана Очевидность
2 марта 2018 года, 13:32
На этих объявлениях разъясняются очевидные вещи.
Читать дальшеПросмотров: 3030
Черчилль, ихтиандр или биллборды? Кто победит на "Оскар-2018"?
1 марта 2018 года, 16:41
Давайте познакомимся с претендентами
Читать дальшеПросмотров: 1222
Сообщество "Мертвые позеры" перемешало западный и российский шоу-бизнес
1 марта 2018 года, 15:25
Какой еще модный тренд можно придумать, взяв за основу фотографии поп и рок-музыкантов?
Читать дальшеПросмотров: 2506
10 красочных фильмов, которые заставят вас забыть об унылой зиме
27 февраля 2018 года, 16:55
Затянувшаяся зима буквально давит своим унынием и серостью, а так хочется новых ярких эмоций и впечатлений!
Читать дальшеПросмотров: 2475
Новый флэшмоб в соцсетях: фото с головой друга
27 февраля 2018 года, 16:00
А для чего еще нужны друзья, как не для флэшмоба?!
Читать дальшеПросмотров: 2290