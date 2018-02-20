Вижу рифмы: новое веселое сообщество рифмоплетов завоевывает Сеть

Со времен Незнайки желание рифмовать все, что попадается на глаза становится все более массовым явлением. Пользователь соцсети «Вконтакте» Алексей Дубанин вывел поэзию обыденного на новый уровень, и превратил в модный тренд.

Недавно во «Вконтакте» появилось новое сообщество «Вижу рифмы», пользователи которого публикуют авторские стихи, где роль последней строчки выполняют рекламные объявления, лозунги, вывески и наружняя реклама. Всего за две недели существования на «Вижу рифмы» подписались более ста тысяч пользователей.

Есть идеи, которые буквально лежат на поверхности, и Алексей Дубанин буквально «попал в яблочко», когда стал выкладывать на своей личной страничке стихи с «добивками» из вывесок и билбордов. Навязчивые слоганы и корявый рекламный креатив стали источником вдохновения. На смешные стихи обратили внимание администароты крупных сообществ и помогли раскрутить новый паблик, сделав его массовым явлением.

Дубанин признается, что сейчас уже может не писать стихи сам — желающих присылать свои творения так много, что главной задачей стало не уронить планку. Стать участником паблика проще простого, а познакомиться с народным творчеством можно пройдя по ссылке https://vk.com/rhymesee