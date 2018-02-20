Со времен Незнайки желание рифмовать все, что попадается на глаза становится все более массовым явлением. Пользователь соцсети «Вконтакте» Алексей Дубанин вывел поэзию обыденного на новый уровень, и превратил в модный тренд.
Недавно во «Вконтакте» появилось новое сообщество «Вижу рифмы», пользователи которого публикуют авторские стихи, где роль последней строчки выполняют рекламные объявления, лозунги, вывески и наружняя реклама. Всего за две недели существования на «Вижу рифмы» подписались более ста тысяч пользователей.
Есть идеи, которые буквально лежат на поверхности, и Алексей Дубанин буквально «попал в яблочко», когда стал выкладывать на своей личной страничке стихи с «добивками» из вывесок и билбордов. Навязчивые слоганы и корявый рекламный креатив стали источником вдохновения. На смешные стихи обратили внимание администароты крупных сообществ и помогли раскрутить новый паблик, сделав его массовым явлением.
Дубанин признается, что сейчас уже может не писать стихи сам — желающих присылать свои творения так много, что главной задачей стало не уронить планку. Стать участником паблика проще простого, а познакомиться с народным творчеством можно пройдя по ссылке https://vk.com/rhymesee