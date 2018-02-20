Перейти на
портал
Новое Популярное Рэндом
Вижу рифмы: новое веселое сообщество рифмоплетов завоевывает Сеть
20 февраля 2018 года, 15:14

фото

Со времен Незнайки желание рифмовать все, что попадается на глаза становится все более массовым явлением. Пользователь соцсети «Вконтакте» Алексей Дубанин вывел поэзию обыденного на новый уровень, и превратил в модный тренд.

Недавно во «Вконтакте» появилось новое сообщество «Вижу рифмы», пользователи которого публикуют авторские стихи, где роль последней строчки выполняют рекламные объявления, лозунги, вывески и наружняя реклама. Всего за две недели существования на «Вижу рифмы» подписались более ста тысяч пользователей.

Есть идеи, которые буквально лежат на поверхности, и Алексей Дубанин буквально «попал в яблочко», когда стал выкладывать на своей личной страничке стихи с «добивками» из вывесок и билбордов. Навязчивые слоганы и корявый рекламный креатив стали источником вдохновения. На смешные стихи обратили внимание администароты крупных сообществ и помогли раскрутить новый паблик, сделав его массовым явлением.

Дубанин признается, что сейчас уже может не писать стихи сам — желающих присылать свои творения так много, что главной задачей стало не уронить планку. Стать участником паблика проще простого, а познакомиться с народным творчеством можно пройдя по ссылке https://vk.com/rhymesee

фото фото

фото фото фото фото фото фото фото фото фото фото

Комментарии
Сообщество "Мертвые позеры" перемешало западный и российский шоу-бизнес
Екатерина Варнава потеряла стыд и выложила в Сеть эротические фото с женихом!
Фотопроект: девушка выкладывает в Сеть интимные фото с незнакомцами
Назло всем завистникам! Глюкоза продолжает выкладывать в Сеть откровенные снимки.
Новое приложение для смартфона обеспечит юридически безопасный секс
Фотографии, которые не следует выкладывать в сеть
Ура! Новое гадание: Карма индивидуальности по году рождения
Белорус сел на шпагат между движущимися БелАЗами
В Сеть просочилось видео, где Галустян репетирует перед Кадыровым (1)
Пышнотелая модель раздела мужчин в откровенной фотосессии
11 марта 2018 года, 15:53
Мария Павлюк, обладающая аппетитными формами, стала лицом коллекции одежды для девушек размера plus-size
Читать дальшеПросмотров: 736
Голая йога в Инстаграме вдохновила тысячи последователей
9 марта 2018 года, 16:36
Модель, фотограф и анонимный автор популярного Instagram-дневника Nude Yoga Girl продолжает удивлять подписчиков гибкостью своего обнаженного тела
Читать дальшеПросмотров: 2634
Звезды поздравляют женщин с 8 марта
8 марта 2018 года, 17:11
Звездные артисты не остаются в стороне, выкладывая на своих страничках трогательные послания и поздравления с 8 марта.
Читать дальшеПросмотров: 989
Красивые девушки, достойные самых роскошных букетов
8 марта 2018 года, 13:42
Самые красивые цветы для девушек!
Читать дальшеПросмотров: 1246
8 фильмов, откровеннее "50 оттенков серого"
6 марта 2018 года, 16:16
Вот вам восемь великолепных фильмов, которые в постановке постельных сцен далеко превосходят в откровенности самые смелые фантазии мистера Грея...
Читать дальшеПросмотров: 6474
Интересные факты о песне "What Is Love"
5 марта 2018 года, 14:03
25 лет назад вышел самый знаменитый хит певца Haddaway
Читать дальшеПросмотров: 1507
Очевидные претенденты на титул Капитана Очевидность
2 марта 2018 года, 13:32
На этих объявлениях разъясняются очевидные вещи.
Читать дальшеПросмотров: 3030
Черчилль, ихтиандр или биллборды? Кто победит на "Оскар-2018"?
1 марта 2018 года, 16:41
Давайте познакомимся с претендентами
Читать дальшеПросмотров: 1222
10 красочных фильмов, которые заставят вас забыть об унылой зиме
27 февраля 2018 года, 16:55
Затянувшаяся зима буквально давит своим унынием и серостью, а так хочется новых ярких эмоций и впечатлений!
Читать дальшеПросмотров: 2474
Новый флэшмоб в соцсетях: фото с головой друга
27 февраля 2018 года, 16:00
А для чего еще нужны друзья, как не для флэшмоба?!
Читать дальшеПросмотров: 2289