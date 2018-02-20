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"Оскар"-2018: Кто из актрис его получит?
20 февраля 2018 года, 22:22

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Продолжаем знакомиться с претендентами на награду Американской Киноакадемии. Лучшая пятерка актрис года!

Мэрил Стрип «Секретное досье»

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Для Мэрил Стрип это двадцать первая номинация на «Оскар» и возможность получить четвертую статуэтку. В фильме Стивена Спилберга она сыграла реальную персону — Кэтрин Грэм, первую женщину-издателя газеты «Вашингтон пост». Богатая наследница оказалась в мужском бизнесе, где ее никто не воспринимает серьезно, но у нее появится шанс поучаствовать в исторической схватке прессы и правительства, опубликовав секретные материалы, проливающие свет на ложь нескольких американских президентов. Популярная в 70-е годы тема отважных журналистов, спасающих американскую демократию отдает нафталином, но Стрип играет максимум из предложенного сценарием.

Фрэнсис МакДорманд
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

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Это пятая номинация для актрисы, у которой уже есть «Оскар» за «Фарго». Она играет немолодую женщину, чья дочь была зверски убита. Прошло время, но преступники не найдены, и тогда Милдред решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три биллборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Так начинается ее открытое противостояние с властями, и затем и жителями города. Желчная Милдред готова отстаивать свою правду даже с бутылками с зажигательной смесью. МакДорманд уже получила за эту роль «Золотой Глобус» и премию BAFTA, что делает ее главным претендентом на награду Киноакадемии.

Сирша Ронан
«Леди Берд»

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В свои 23 года Сирша Ронан самая молодая из всех претенденток, а в кино она с 11 лет. Свою первую номинацию на «Оскар» она получила в 14 лет, и роль в «Леди Берд» стала третьим выдвижением на награду Киноакадемии. Ее героиня учится в выпускном класе консервативной католической школы Сакраменто и переживает все стадии подросткового бунта. Полное неприятие авторитета родителей и учителей, ее волосы выкрашены в странный красно-розовый цвет, а имя Леди Бёрд она дала себе сама и именно так просит её называть. И главная её мечта — вырваться из этого провинциального захолустья и поехать учиться в Нью-Йорк.

Марго Робби
«Тоня против всех»

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Австралийская актриса впервые оказалась в числе номинантов на «Оскар». Киноакадемия оценила не только ее самоотверженность в освоении элементов фигурного катания (а Марго играет знаменитую американскую фигуристку Тоню Хардинг, впервые в США исполнившую тройной аксель), но и актерское воплощение непростой судьбы: сначала тяжелое детство с грозной матерью, потом тяжелая юность, ранний брак с проходимцем и неудачи на соревнованиях из-за заниженных судьями оценок. Но главный скандал разразился, когда Тоня решила припугнуть конкурентку, сломав ей ногу...

Салли Хокинс «Форма воды»

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Эта замечательная британская актриса уже давно в списке «обделенных Оскаром», и Киноакадемию не раз упрекали в игнорировании фильмов с ее участием. Может быть именно сейчас пришла пора исправить ошибку? Немая уборщица в научной лаборатории, где изучают таинственного человека-амфибию, проникается жалостью, а затем и симпатией к этому ихтиандру. Фильм Гильермо дель Торо стал рекордсменом по числу номинаций, но душой картины была именно потерявшая голос Элиза, далеко не красавица, нашедшая свое чудовище.

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