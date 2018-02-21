Лыжница из США доказала что попасть на Олимпиаду может каждый

Олимпийская спортсменка Элизабет Суэйни, выступающая за Венгрию в лыжном фристайле, поразила судей и зрителей, не показав им ни одного трюка. В дисциплине, требующей от спортсменов выполнения сложных прыжков на два-три оборота (что и оценивают судьи количеством баллов), Суэйни просто медленно скатилась со склона, пару раз неуклюже подпрыгнув, и заняла последнее место с минимумом возможных баллов.

Вот как выглядело ее выступление:

Многие зрители были в ярости, не понимая как вообще с таким катанием можно было попасть на Олимпиаду. Ее назвали худшим олимпийским спортсменом из всех трех тысяч участников. Между тем Элизабет Суэйни была безумно счастлива: она доказала, что стать участницей Олимпийских игр может любой желающий. Главное упорство и находчивость.

A post shared by Elizabeth Swaney (@lizswaney) on Feb 17, 2018 at 12:02am PST

Чтобы попасть на Олимпийские игры в Пхёнчхане Суэйни проявила изобретательность в поиске уязвимостей в правилах отбора спортсменов.

33-летняя американка выбрала относительно новый вид спорта женский фристайл, где для попадания на олимпийские игры достаточно оказаться в тридцатке лидеров в нескольких мировых чемпионатах. Поэтому она ездила только на те, где участвовали меньше 30 спортсменов. Везде она занимала последние места, придерживаясь своей стратегии — спуск с горки без выкрутасов. Она не делала трюки, а значит не ошибалась. Иногда ее конкурентки падали, и тогда Суэйни даже получала места повыше.

Оставалось одно — попасть в квоту спортсменов от какой-то конкретной страны. Для этого Элизабет ещё в 2016-м изъявила желание выступать за Венгрию, где свободных мест в команде зимних олимпийцев было предостаточно. Федерация Венгрии заявила, что до Игр её представители никогда не видели спортсменку в деле — она тренировалась и собирала деньги на поездку сама. И хотя ее называют худшим олимпийцем за всю историю, Элизабет достигла чего хотела — поучаствовала в Олимпийских играх и вдохновила других.