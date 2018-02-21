Перейти на
портал
Новое Популярное Рэндом
Екатерина Варнава потеряла стыд и выложила в Сеть эротические фото с женихом!
21 февраля 2018 года, 16:28

фото

Популярная актриса и телеведущая Екатерина Варнава постоянно радует поклонников фотографиями из своей частной жизни. На этих снимках она может появиться без макияжа, в постели, за рулем, в бытовых ситуациях.

фото

Часто попадает на фотографии и жених Екатерины — хореограф и танцор Константин Мякиньков, с которым актриса встречается вот уже четыре года.

По случаю дня святого Валентина Екатерина Варнава выложила в инстаграм довольно откровенный снимок с женихом, вызвавший как бурю возмущения, так и невероятный восторг поклонников.

«Сегодня обычный ДЕНЬ. Среда.. никакой не праздник.. Вот вам по этому поводу совершенно обычное фото.. всем удачи!», - подписала Варнава этот провокационный кадр, особенно отметив «хорошие ягодицы» Константина. Мнения пользователей разделились: большинство не скрывало восхищения снимком, но были и такие кого оголение любимой актрисы покоробило. «Ни стыда, ни совести!», «Себе то задницу прикрыла, а мужик пусть отмораживает?», - возмущается народ в комментариях.

Фотограф Даниил Величко, который сделал эти снимки, заявил, что фотографии на его странице в Инстаграм были удалены.

«Я бы конечно написал все, что я думаю по этому поводу, но, боюсь, меня заблокируют за разжигание конфликтов! Ребят если кого-то, смутила эта фотография настолько, что вы пожаловались – избавьте себя от меня и отпишитесь или заблокируйте – дальше вам будет со мной не интересно», – написал фотограф, добавив: «Мое маленькое творческое либидо травмировано».

Комментарии
Пышнотелая модель раздела мужчин в откровенной фотосессии
Новый флэшмоб в соцсетях: фото с головой друга
14 невинных фото из серии "Оказалось - показалось!"
Вижу рифмы: новое веселое сообщество рифмоплетов завоевывает Сеть
Будущие звезды в детстве (19 фото)
Эти удивительные фото доказывают как важен правильный ракурс!
Слишком красивую гольфистку заставили надеть штаны (12 фото)
Философские послания на купюрах (18 фото)
Эти фотографии предсказали будущее!
Голая йога в Инстаграме вдохновила тысячи последователей
9 марта 2018 года, 16:36
Модель, фотограф и анонимный автор популярного Instagram-дневника Nude Yoga Girl продолжает удивлять подписчиков гибкостью своего обнаженного тела
Читать дальшеПросмотров: 2637
Звезды поздравляют женщин с 8 марта
8 марта 2018 года, 17:11
Звездные артисты не остаются в стороне, выкладывая на своих страничках трогательные послания и поздравления с 8 марта.
Читать дальшеПросмотров: 990
Красивые девушки, достойные самых роскошных букетов
8 марта 2018 года, 13:42
Самые красивые цветы для девушек!
Читать дальшеПросмотров: 1247
8 фильмов, откровеннее "50 оттенков серого"
6 марта 2018 года, 16:16
Вот вам восемь великолепных фильмов, которые в постановке постельных сцен далеко превосходят в откровенности самые смелые фантазии мистера Грея...
Читать дальшеПросмотров: 6477
Интересные факты о песне "What Is Love"
5 марта 2018 года, 14:03
25 лет назад вышел самый знаменитый хит певца Haddaway
Читать дальшеПросмотров: 1507
Очевидные претенденты на титул Капитана Очевидность
2 марта 2018 года, 13:32
На этих объявлениях разъясняются очевидные вещи.
Читать дальшеПросмотров: 3031
Черчилль, ихтиандр или биллборды? Кто победит на "Оскар-2018"?
1 марта 2018 года, 16:41
Давайте познакомимся с претендентами
Читать дальшеПросмотров: 1223
Сообщество "Мертвые позеры" перемешало западный и российский шоу-бизнес
1 марта 2018 года, 15:25
Какой еще модный тренд можно придумать, взяв за основу фотографии поп и рок-музыкантов?
Читать дальшеПросмотров: 2506
10 красочных фильмов, которые заставят вас забыть об унылой зиме
27 февраля 2018 года, 16:55
Затянувшаяся зима буквально давит своим унынием и серостью, а так хочется новых ярких эмоций и впечатлений!
Читать дальшеПросмотров: 2475
Смешные картинки с надписями
26 февраля 2018 года, 17:36
Позитивная подборка для поднятия настроения
Читать дальшеПросмотров: 3270