Екатерина Варнава потеряла стыд и выложила в Сеть эротические фото с женихом!

Популярная актриса и телеведущая Екатерина Варнава постоянно радует поклонников фотографиями из своей частной жизни. На этих снимках она может появиться без макияжа, в постели, за рулем, в бытовых ситуациях.

A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on Feb 2, 2018 at 3:27am PST

Часто попадает на фотографии и жених Екатерины — хореограф и танцор Константин Мякиньков, с которым актриса встречается вот уже четыре года.

A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on Feb 14, 2018 at 10:41am PST

По случаю дня святого Валентина Екатерина Варнава выложила в инстаграм довольно откровенный снимок с женихом, вызвавший как бурю возмущения, так и невероятный восторг поклонников.

«Сегодня обычный ДЕНЬ. Среда.. никакой не праздник.. Вот вам по этому поводу совершенно обычное фото.. всем удачи!», - подписала Варнава этот провокационный кадр, особенно отметив «хорошие ягодицы» Константина. Мнения пользователей разделились: большинство не скрывало восхищения снимком, но были и такие кого оголение любимой актрисы покоробило. «Ни стыда, ни совести!», «Себе то задницу прикрыла, а мужик пусть отмораживает?», - возмущается народ в комментариях.

Фотограф Даниил Величко, который сделал эти снимки, заявил, что фотографии на его странице в Инстаграм были удалены.

«Я бы конечно написал все, что я думаю по этому поводу, но, боюсь, меня заблокируют за разжигание конфликтов! Ребят если кого-то, смутила эта фотография настолько, что вы пожаловались – избавьте себя от меня и отпишитесь или заблокируйте – дальше вам будет со мной не интересно», – написал фотограф, добавив: «Мое маленькое творческое либидо травмировано».