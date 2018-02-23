Собчак в короне, Бузова — топлесс поздравляют мужчин с 23 февраля

Россия отмечает День защитника Отечества, и поздравить мужчин с праздником спешат многие знаменитости. Каждый делает это по своему, выкладывая необычные фотографии, либо пытаясь найти самые теплые слова в адрес своих любимых мужчин.

Кристина Орбакайте опубликовала свою фотографию в стиле Сары Коннор из «Терминатора», коротко подписав: С Праздником, мужики!

A post shared by KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) on Feb 23, 2018 at 4:19am PST

Актриса Ксения Алферова под кадром из военного фильма оставила целое проникновенное послание^

«Дорогие защитники нашего отечества! С праздником вас и спасибо большое! Поймала себя на ощущении, что с каждым годом этот праздник становится реальнее что ли! Много войн вокруг и защитники погибают! И все это здесь и сейчас, а не в кино! Очень не хочется войны! Будьте, защищайте, живите, чтобы мы знали, что вы есть, а мы за вашими спинами рожаем, строим, создаём! Но не погибайте! Это страшно, бессмысленно и не нужно! Так хочется зажмуриться, открыть глаза и узнать, что все войны остановились, мировые державы не делят нефть, газ, не меряются силой и все защитники спокойно спят в своих кроватях и обнимают любимых женщин!!! Вечная память всем, кто погиб, защищая нас и счастливая жизнь, тем, кто продолжает жить, защищая нас! Будьте здоровы, живы и счастливы! Ваша Ксюша!»

Леонид Агутин выложил в Сеть свой военный билет. "Мужчины, с праздником вас! Удачи во всём, мирного неба над головой и простых человеческих радостей!"

А Стас Михайлов показал как его поздравлели дочери, и опубликовал снимок с одной из дочерей: "С Днём защитника Отечества!!! Мои девочки поздравляют всех настоящих мужчин с нашим праздником!!!!"

Екатерина Стриженова неожиданно обратилась не к мужчинам, а к женщинам: "Уважаемые "боевые подруги" своих защитников семьи! Желаю вам только вдохновлять, направлять и горячо любить своих мужчин! С Праздником!"

«Дорогие Максим,Сергей,Паша, Володя,Володя,Гриша и Боря! Поздравляю вас с Днем Защитников Отечества! Отношениям мужчины с женщиной всегда не хватает той доверительной и легкомысленной простоты, которая существует между друзьями, решившими вместе принять на грудь. Поэтому хочу пожелать вам достойно,но без фанатизма «принять на грудь» все этапы нашей борьбы. Помните,вас семь,а я одна...! С праздником! Ваша Белоснежка». - написала Ксения Собчак, опубликовав фотографию в короне.

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Feb 22, 2018 at 8:01pm PST

Ирина Дубцова опубликовала свою фотографию на диване сопровидив ее ироничными хэштэгами: С праздником, дорогие мужчины ! #23февраля #долгродинузащищать #супружескийдолг #ичтобникакихдолговбольше

Но самый откровенный подарок мужчинам сделала Ольга Бузова, разместив в Instagram свою фотографию топлесс с такой подписью: «Мужчины, с праздником, берегите нас и защищайте Позвольте нам рядом с вами чувствовать себя настоящими принцессами» Не все оценили этот порыв. Если мужская часть читателей в общей массе осталась довольна «подарком», то многие читательницы расценили снимок как слишком вульгарный. «Посмотрев как ты поздравила мужчин напрашивается вопрос как мужчины должны тебя поздравить с 8 марта», - написала одна из читательниц.