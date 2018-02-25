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7 “Оскаров“ попавших в чужие руки: самые шокирующие ошибки Киноакадемии
25 февраля 2018 года, 14:09

Члены Киноакадемии тоже живые люди, имеющие право на свое, субъективное мнение. Время все расставляет по своим местам, и с годами становится ясно, что далеко не все решения Американской Киноакадемии были безупречными. Многие великие картины, признанные ныне шедеврами, остались без наград, равно как и гении кинематографа, ни разу не удостоенные золотой статуэтки. Вот несколько наиболее вопиющих случаев ошибок Киноакадемии.

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В 1983 году Киноакадемия признала Лучшим фильмом тяжеловесный байопик «Ганди», продемонстрировав насколько консервативными могут быть вкусы стареющих представителей профессии. Масштабная историческая драма о борьбе Индии за независимость уже на момент создания отдавала нафталином, а во главный ее соперник - «Инопланетянин» Стивена Спилберга — до сих пор поражает свежестью и новаторством. Интересно, что молодой в те годы Спилберг не затаил обиду на режиссера «Ганди» Ричарда Аттенборо, а снял его в «Парке Юрского периода»

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Наглость с которой Харви Вайнштейн проталкивал на «Оскар» своего «Влюбленного Шекспира» просто не знает границ. Проходная псевдоисторическая мелодрама оттеснила от наград многих более достойных претендентов. Во-первых, лучшей актрисой года должна была стать Кейт Бланшет за «Елизавету» а уж никак не Гвинет Пэлтроу.

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A во-вторых лучшим фильмом был однозначно «Спасение рядового Райана», который вошел в историю как лучший военный фильм, и попал в топ-30 лучших фильмов всех времен по опросам кинокритиков

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В 1993 году, все были уверены, что Оскар за женскую роль второго плана получит британская актриса Ванесса Редгрейв, блиставшая в драме «Поместье Ховардс-Энд», но неожиданно для всех награду получает Мориса Томеи за проходную комедию «Мой кузен Винни». Большинство критиков вообще считали роль настолько легковесной, что и номинировать-то было нечего. По слухам, объявлявший победителя актер Джек Пэланс был сильно пьян, и прочитал не то имя.

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В 2006 году фаворитом Киноакадемии считалась «Горбатая гора» - фильм гремел повсюду, его персонажи становились героями анкдотов. Не менее сильными были и конкуренты - «Мюнхен» Спилберга, «Доброй ночи и удачи» Джорджа Клуни, арт-хаусный «Капоте». Победа бледной ленты «Столкновение» повергла всех в изумление, даже открывший конверт Джек Николсон не сразу поверил написанному и несколько раз перечитал про себя победителя перед тем как назвать в микрофон. Никто не сможет вспомнить о чем этот фильм, даже сам режиссер Пол Хаггис признался в недавнем интервью: «Не думаю, что это был лучший фильм года»

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1977 -й был годом потрясающих фильмов. В списке номинированных картин был «Таксист» Мартина Скорсезе, «Вся президентская рать» Алана Пакулы, «Телесеть» Сидни Люмета. Все эти картины ныне признаны шедеврами, а уж «Таксист» и вовсе стабильно попадает в топ-10 лучших американских фильмов всех времен. Но победителем стал боксерский боевик «Рокки» с Сильвестром Сталлоне — фильм, может быть, и знаковый, но явно уступающий «Таксисту» в художественных достоинствах.

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Больше всего не повезло «главному фильму» за всю историю кинематографа, так критики отзываются о фильме «Гражданин Кейн» Орсона Уэлса до сих пор. Картину отметили только за лучший сценарий, провалив по остальным семи номинациям (поговаривают, что приложил к этому руку газетный магнат Уильям Рэндольф Херст, узнавший себя в главном герое).Лучшим фильмом тогда признали семейную сагу «Как зелена была моя долина».

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