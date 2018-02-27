10 красочных фильмов, которые заставят вас забыть об унылой зиме

Затянувшаяся зима буквально давит своим унынием и серостью, а так хочется новых ярких эмоций и впечатлений! MixerLV подготовил для вас подборку из недавних увлекательных фильмов, способных взбодрить не только динамичным сюжетом, но и сочным, насыщенным видеорядом.

Тайна Коко

Очередной шедевр мультипликации от студии Pixar рассказывает историю мексиканского мальчишки Мигеля, живущего в провинциальной деревушке, и одержимого желанием стать великим музыкантом. Но по какой-то странной причине музыка в его семье находится под запретом. Чтобы выяснить причину, а заодно навестить давно умершего дедушку-марьячи, Мигель отправляется в загадочную Страну Мертвых... Мультфильм с потрясающей визуальной частью, основанной на мексиканских традициях, до слез трогающей историей и чудесной музыкой.

Рейтинг IMDb — 8,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,8

Бегущий по лезвию 2049

Завораживающе красивый фильм Дэни Вильнева является продолжением культовой истории об охотниках за репликантами Ридли Скотта. Фантастический мир будущего в объективе камеры Роджера Дикинса настолько красив, что каждый кадр является произведением искусства. Рейтинг IMDb — 8,2 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Малыш на драйве

Молодой парень по прозвищу Малыш обожает быструю езду и хорошую музыку. А еще он отрабатывает должок у предводителя шайки преступников, увозя грабителей банков с места преступления. Постановщик нашумевшей ленты "Типа крутые легавые" Эдгар Райт славится фирменным монтажным стилем и черным юмором. Добавьте сюда двух обладателей премии "Оскар" Джейми Фокса и Кевина Спейси (которого мы еще нескоро снова увидим в кино), и станет ясно что это must see. Рейтинг IMDb — 7,7 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Ла-Ла-Лэнд

Вундеркинд Голливуда Дэмьен Шазелл снял фильм - признание в любви киноклассике с обилием пестрых песенно-танцевальных номеров. Грамотный кастинг, юмор, яркие краски и лёгкость повествования, существование вне эпох — всё это, безусловно, большие плюсы фильма, удостоенного шести "Оскаров" при 14 номинациях! Рейтинг IMDb — 8,1 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Меч короля Артура

Мастер криминальных боевиков Гай Ричи снял свою версию похождений короля Артура и его меча Эскалибура, причем сделал в своем фирменном стиле. Драки, погони, перестрелки следуют одна за другой, показывая жизнь средневековой Англии как беспрерывную борьбу гангстерских группировок, где главным "рэкетиром" выступает узурпатор Вортинген (необычная злодейская роль Джуда Лоу). Рейтинг IMDb — 6,9 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Джуманджи: Зов джунглей

Четверо подростков попадают в компьютерную игру "Джуманджи", и превращаются в персонажей игры, наделенных особыми способностями. Осовремененный римейк фантастической ленты 90-х высмеивает смартфоны и соцсети, пропагандирует настоящую дружбу и взаимовыручку, да и просто предлагает на полтора часа отключиться от всех проблем. Рейтинг IMDb — 7,2 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Колесо чудес

Живописный Кони Айленд в Нью-Йорке 50-х годов дает режиссеру Вуди Аллену повод погрузить зрителя в ностальгическую атмосферу прошлого, развернуть на фоне теряющего популярность знаменитого парка развлечений историю любви и предательства. Каждый фильм этого талантливого режиссера невероятно красив. Пусть сюжет кажется слегка надуманным, но потрясающая по насыщенности цветом картинка делает свое дело. Каждый его проект доставляет глазу неимоверное удовольствие и наслаждение.

Рейтинг IMDb — 6,3 Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Тор: Рагнарёк

Яркими красками и китчевым оформлением третий "Рагнарек" похож на безумные комиксы 70-х. Молодой новозеландский режиссер Тайка Вайтити увел картину в дебри комедии и бездны самоиронии, столкнув Тора, Халка и Локи с огненным демоном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества о Рагнарёке в последней битве Асгарда. Даже если вы путаетесь в скандинавской мифологии, удовольствие от шутливых диалогов и стремительного действия гарантированы.

Рейтинг IMDb — 8,0 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Призрачная нить

История нелюдимого кутюрье Рейнольдса Вудкока, обшивающего звезд кино и членов королевской семьи, и обожающего оставлять вшитые в одежду "послания". В жизнь сурового холостяка врывается молодая и своенравная женщина, которая становится его музой. Роскошь богатых костюмов и гламур Лондона 50-х годов прошлого века приятно радуют глаз, а тот факт, что роль Вудкока стала последней в карьере великого актера Даниеля Дей-Льюиса, объявившего об уходе из кино, делает этот фильм обязательным к просмотру.

Рейтинг IMDb — 7,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Ван Гог. С любовью, Винсент

Это первый в мире полностью нарисованный масляными красками на холсте анимационный полнометражный фильм. Команда из 85 художников создавала каждый из 62450 кадров масляными красками на холсте в той же технике, в которой работал сам Ван Гог. Помимо погружения в мир великого художника вас ожидает раскрытие тайны его смерти.

Рейтинг IMDb — 7,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,3