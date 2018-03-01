Сообщество "Мертвые позеры" перемешало западный и российский шоу-бизнес

Какой еще модный тренд можно придумать, взяв за основу фотографии поп и рок-музыкантов? Сообщество "Мертвые позеры" попыталось найти сходство между культовыми персонами западного и российского шоу-бизнеса.

Как правило, берутся фотографии российских попсовиков, и путем ассоциативных связей им подбирается аlter ego из числа западных звезд. Недавно группа завела страничку в твиттере @deadpozers и за пару дней число подписчиков достигло полутора тысяч.

Автор сообщества — Дмитрий Колодин, известный как ведущий соцсетей Aviasales и Pornhub. Вести аккаунт ему помогают известные микроблогеры Михаил Золотухин и Петр Кузнецов.

Иногда "Мертвые позеры" используют обратную связь, находя западных знаменитостей, похожих на российских исполнителей...

или даже популярные мемы.