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Сообщество "Мертвые позеры" перемешало западный и российский шоу-бизнес
1 марта 2018 года, 15:25

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Какой еще модный тренд можно придумать, взяв за основу фотографии поп и рок-музыкантов? Сообщество "Мертвые позеры" попыталось найти сходство между культовыми персонами западного и российского шоу-бизнеса.

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Как правило, берутся фотографии российских попсовиков, и путем ассоциативных связей им подбирается аlter ego из числа западных звезд. Недавно группа завела страничку в твиттере @deadpozers и за пару дней число подписчиков достигло полутора тысяч.

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Автор сообщества — Дмитрий Колодин, известный как ведущий соцсетей Aviasales и Pornhub. Вести аккаунт ему помогают известные микроблогеры Михаил Золотухин и Петр Кузнецов.

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Иногда "Мертвые позеры" используют обратную связь, находя западных знаменитостей, похожих на российских исполнителей...

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или даже популярные мемы.

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