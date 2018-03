Черчилль, ихтиандр или биллборды? Кто победит на "Оскар-2018"?

Девять картин претендуют на главную награду Американской Киноакадемии в номинации "Лучший фильм года".

Давайте познакомимся с претендентами и реалистично оценим их шансы на успех.

Зови меня своим именем

Call Me by Your Name

О чем: Италия 80-х, под музыку F.R.David семнадцатилетний Элио открывает для себя прелести плотской любви: сначала с пышногрудой девушкой Марцией, а затем в объятиях более взрослого молодого мужчины Оливера, американского ученого, помогающего отцу Элио изучать античное искусство.

Шансы на победу: Лука Гуаданьино снял изумительно красивый чувственный фильм о лете первой любви, щедро приправленный жгучим иатльянским солнцем и бронзовыми торсами античных статуй. Тема однополой любви сейчас в моде (припомним прошлогоднюю победу "Лунного света"), но уж слишком далеки от народа герои этой картины...

Темные времена

Darkest Hour

О чем: История о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Успехи нацистской армии взбудоражили британское сообщество, но вопреки давлению и страху других политиков Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером.

Шансы на победу: Тут есть серьезная заявка - героическая речь Черчилля в парламенте, чем-то напоминающая монолог героя Мэла Гибсона в "Храбром сердце": мы будем сражаться на земле и в воздухе за каждый клочок нашей земли, потому что никто не вправе отнять у нас свободу! пафос зашкаливает, историзм выпирает в интерьерах Букингемского дворца и тоннах грима, превращающих записного исполнителя злодейских ролей Гэри Олдмана в самого что ни на есть сэра Уинстона... И все же на фильм года "Темные времена" не тянут.

Дюнкерк Dunkirk

О чем: Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее.

Шансы на победу: Кристофер Нолан снял героический фильм о поражении, ставшем залогом будущей борьбы. Успешная эвакуация позволила сохранить армию, которая спустя четыре года высадится на пляжи Нормандии. Можно ли гордиться поражением? При всей любви Киноакадемии к эпическому военному кино, трудно себе представить, чтобы "Дюнкерк" победил.

Прочь Get Out

О чем: Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь…

Шансы на победу: Очень редко в главную номинацию Киноакадемии попадает жанровое кино, особенно ужастник с элементами черной комедии. Очень свежий, непредсказуемый и местами пугающе страшный фильм Джордана Пила был отмечен номинацией за свою оригинальность, но в букмекерской конторе я бы ставил на него в последюю очередь.

Леди Берд Lady Bird

О чем: Кристина МакФерсон учится в консервативной католической школе в Сакраменто. Она ищет себя, своё место в мире и пытается быть не похожей на других. Её волосы выкрашены в странный красно-розовый цвет, а имя Леди Бёрд она дала себе сама и именно так просит её называть. И главная её мечта — вырваться из этого провинциального захолустья и поехать учиться в Нью-Йорк.

Шансы на победу: Подростковый бунт - бессмысленный и беспощадный! Снятый с долей юмора, доброй иронии по отношению к персонажам, фильм Греты Гервиг слегка беззубый - зритель прекрасно понимает, что все у героини будет хорошо, и конфликт отцов (точнее матерей) и детей завершится обоюдным признанием ошибок.

Призрачная нить Phantom Thread

О чем: В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой.

Шансы на победу: Красочный фильм Пола Томаса Андерсона уж слишком утонченный для массового зрителя. Да, у картины есть сильный козырь - Дэниел Дей-Льюис, объявивший о своем уходе из кино.

Секретное досье

The Post

** О чем:** История Кэтрин Грэм, первой женщины-издателя газеты «Вашингтон пост», и редактора Бена Брэдли. Они вступают в гонку с «Нью-Йорк таймс» за право пролить свет на государственные тайны, скрывавшиеся более 30 лет. Журналистам придется преодолеть свои разногласия и рискнуть карьерой и свободой, чтобы мир узнал правду.

Шансы на победу: Призрачные. Все эти истории отважных журналистов отшумели еще в 70-е годы, и ничего нового в эту тему Спилберг добавить не смог. Картина попала в номинацию скорее как напоминание Дональду Трампу о силе пятой власти.

Форма воды

The Shape of Water

О чем: Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать…

Шансы на победу: Именно "Форма воды" лидирует по числу номинаций в этом году (хотя "Ла-Ла-Лэнду" в прошлом году это лидерство не помогло). В картине политкорректно присутствуют некрасивая женщина-инвалид, пожилой художник-гей и темнокожая уборщица, а также коварные русские шпионы.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

О чем: Спустя несколько месяцев после убийства дочери Милдред Хейс преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три билборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут ещё и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города только усугубляется.

Шансы на победу: Несмотря на угнетающе мрачный синопсис фильм Мартина МакДона полон оптимизма и жизнелюбия. Если и можно говорить о национальном американском характере, то Милдред Хейс воплощает в себе самые лучшие его черты: упорство, несгибаемость, жажду справедливости и безграничную любовь. Судя по количеству уже полученных наград, "Биллборды" самый явный кандидат на победу.