Очевидные претенденты на титул Капитана Очевидность

На этих объявлениях разъясняются очевидные вещи. Каждая из табличек способна сразить наповал содержащимся в ней "глубоким" смыслом.

«Библиотека закрыта до того, как откроется».

«Продукт содержит арахис!»

«Это ненастоящий размер!»/ Шутки шутками, а стоит подстраховаться, чтобы потом не привлекли за обман потребителей!

«Все машины дешевле $ 4 000 (кроме тех, которые дороже)». Главное в рекламе - это честность!

«Динозавры никогда не пробовали нашу пиццу. Поэтому и вымерли». Новое слово в палеонтологии.

Стрелка влево: «Выпивка, еда, веселье». Стрелка вправо: «Реальная жизнь».

«Вешалку не глотать!»

«На ограде не сидеть!»

«Не использовать!». Спасибо, но я и не собирался.

Подробная инструкция пользования лифтом

«Поем за еду».