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Очевидные претенденты на титул Капитана Очевидность
2 марта 2018 года, 13:32

На этих объявлениях разъясняются очевидные вещи. Каждая из табличек способна сразить наповал содержащимся в ней "глубоким" смыслом.

«Библиотека закрыта до того, как откроется».

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«Продукт содержит арахис!»

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«Это ненастоящий размер!»/ Шутки шутками, а стоит подстраховаться, чтобы потом не привлекли за обман потребителей!

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«Все машины дешевле $ 4 000 (кроме тех, которые дороже)». Главное в рекламе - это честность!

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«Динозавры никогда не пробовали нашу пиццу. Поэтому и вымерли». Новое слово в палеонтологии.

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Стрелка влево: «Выпивка, еда, веселье». Стрелка вправо: «Реальная жизнь».

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«Вешалку не глотать!»

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«На ограде не сидеть!»

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«Не использовать!». Спасибо, но я и не собирался.

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Подробная инструкция пользования лифтом

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«Поем за еду».

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