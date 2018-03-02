На этих объявлениях разъясняются очевидные вещи. Каждая из табличек способна сразить наповал содержащимся в ней "глубоким" смыслом.
«Библиотека закрыта до того, как откроется».
«Продукт содержит арахис!»
«Это ненастоящий размер!»/ Шутки шутками, а стоит подстраховаться, чтобы потом не привлекли за обман потребителей!
«Все машины дешевле $ 4 000 (кроме тех, которые дороже)». Главное в рекламе - это честность!
«Динозавры никогда не пробовали нашу пиццу. Поэтому и вымерли». Новое слово в палеонтологии.
Стрелка влево: «Выпивка, еда, веселье». Стрелка вправо: «Реальная жизнь».
«Вешалку не глотать!»
«На ограде не сидеть!»
«Не использовать!». Спасибо, но я и не собирался.
Подробная инструкция пользования лифтом
«Поем за еду».