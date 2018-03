Интересные факты о песне "What Is Love"

25 лет назад вышел самый знаменитый хит певца Haddaway

Уроженца островов Тринидад и Тобаго Нестора Александра Хаддавея называют "чудом одного хита". Отчасти это правда, поскольку после дебютной "What Is Love" все последующие синглы имели куда меньший успех. И все же в Европе его песни до конца 90-х стабильно попадали в топ-40 (в их числе "Life", "I Miss You", "Rock My Heart" и"Fly Away").

В возрасте 9 лет Haddaway переехал с родителями в США, где рос на пластинках Луи Армстронга. Вдохновляемый своим кумиром, юноша в 14 лет научился играть на трубе.

В 1989 году Haddaway переехал в Германию и поселился в Кельне, где стал выступать в местных барах.

Песню "What Is Love" написал тандем продюсеров Dee Dee Halligan и Junior Torello. За этими звучными псевдонимами скрывались немецкие авторы Дитер Люнштед и Карин Хартман-Айзенблеттер. Сингл вышел в Европе 8 мая 1993 года и возглавил национальные чарты 13 стран. Не было такого клуба, где бы не отплясывали под этот прилипчивый рефрен: "What is love? Baby don't hurt me, don't hurt me...no more."

Клип на песню снял режиссер Фолькер Ханнвакер, ранее работавший с Modern Talking. Полуголый Haddaway бродит по коридорам старинного замка и подвергается нападению вампироподобных доминатрикс.

Песня получила новый виток популярности после выхода в 1996-1998 годах серии пародийных скетчей «Парни из Роксбери» с Уиллом Ферреллом и Крисом Кеттеном (и приглашенными звёздами, в частности, Джимом Керри и Томом Хэнксом) из передачи «Субботним вечером в прямом эфире», развёрнутых в 1998 году в полнометражный фильм «Ночь в Роксбери».

Песня многократно была объектом пародий, а в 2010 году Эминем использовал сэмпл в своей композиции "No Love."