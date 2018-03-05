Перейти на
портал
Новое Популярное Рэндом
Интересные факты о песне "What Is Love"
5 марта 2018 года, 14:03

25 лет назад вышел самый знаменитый хит певца Haddaway

фото

Уроженца островов Тринидад и Тобаго Нестора Александра Хаддавея называют "чудом одного хита". Отчасти это правда, поскольку после дебютной "What Is Love" все последующие синглы имели куда меньший успех. И все же в Европе его песни до конца 90-х стабильно попадали в топ-40 (в их числе "Life", "I Miss You", "Rock My Heart" и"Fly Away").

В возрасте 9 лет Haddaway переехал с родителями в США, где рос на пластинках Луи Армстронга. Вдохновляемый своим кумиром, юноша в 14 лет научился играть на трубе.

В 1989 году Haddaway переехал в Германию и поселился в Кельне, где стал выступать в местных барах.

Песню "What Is Love" написал тандем продюсеров Dee Dee Halligan и Junior Torello. За этими звучными псевдонимами скрывались немецкие авторы Дитер Люнштед и Карин Хартман-Айзенблеттер. Сингл вышел в Европе 8 мая 1993 года и возглавил национальные чарты 13 стран. Не было такого клуба, где бы не отплясывали под этот прилипчивый рефрен: "What is love? Baby don't hurt me, don't hurt me...no more."

Клип на песню снял режиссер Фолькер Ханнвакер, ранее работавший с Modern Talking. Полуголый Haddaway бродит по коридорам старинного замка и подвергается нападению вампироподобных доминатрикс.

Песня получила новый виток популярности после выхода в 1996-1998 годах серии пародийных скетчей «Парни из Роксбери» с Уиллом Ферреллом и Крисом Кеттеном (и приглашенными звёздами, в частности, Джимом Керри и Томом Хэнксом) из передачи «Субботним вечером в прямом эфире», развёрнутых в 1998 году в полнометражный фильм «Ночь в Роксбери».

Песня многократно была объектом пародий, а в 2010 году Эминем использовал сэмпл в своей композиции "No Love."

Комментарии
Интересные истории о Трусе, Балбесе и Бывалом
Любопытные факты о шпионских автомобилях КГБ
Интересные факты о «Джентльменах удачи»
Интересные исторические фото (30 фото)
Интересные колоризированные фото (30 фото)
ТОП-20: Дикие факты об эволюции человечества
10 секретных настроек WhatsApp для пользователей 80-го уровня
Удивительные факты о жизни Агаты Кристи
Интересные факты о собаках
Пышнотелая модель раздела мужчин в откровенной фотосессии
11 марта 2018 года, 15:53
Мария Павлюк, обладающая аппетитными формами, стала лицом коллекции одежды для девушек размера plus-size
Читать дальшеПросмотров: 740
Голая йога в Инстаграме вдохновила тысячи последователей
9 марта 2018 года, 16:36
Модель, фотограф и анонимный автор популярного Instagram-дневника Nude Yoga Girl продолжает удивлять подписчиков гибкостью своего обнаженного тела
Читать дальшеПросмотров: 2637
Звезды поздравляют женщин с 8 марта
8 марта 2018 года, 17:11
Звездные артисты не остаются в стороне, выкладывая на своих страничках трогательные послания и поздравления с 8 марта.
Читать дальшеПросмотров: 990
Красивые девушки, достойные самых роскошных букетов
8 марта 2018 года, 13:42
Самые красивые цветы для девушек!
Читать дальшеПросмотров: 1247
8 фильмов, откровеннее "50 оттенков серого"
6 марта 2018 года, 16:16
Вот вам восемь великолепных фильмов, которые в постановке постельных сцен далеко превосходят в откровенности самые смелые фантазии мистера Грея...
Читать дальшеПросмотров: 6477
Очевидные претенденты на титул Капитана Очевидность
2 марта 2018 года, 13:32
На этих объявлениях разъясняются очевидные вещи.
Читать дальшеПросмотров: 3031
Черчилль, ихтиандр или биллборды? Кто победит на "Оскар-2018"?
1 марта 2018 года, 16:41
Давайте познакомимся с претендентами
Читать дальшеПросмотров: 1223
Сообщество "Мертвые позеры" перемешало западный и российский шоу-бизнес
1 марта 2018 года, 15:25
Какой еще модный тренд можно придумать, взяв за основу фотографии поп и рок-музыкантов?
Читать дальшеПросмотров: 2507
10 красочных фильмов, которые заставят вас забыть об унылой зиме
27 февраля 2018 года, 16:55
Затянувшаяся зима буквально давит своим унынием и серостью, а так хочется новых ярких эмоций и впечатлений!
Читать дальшеПросмотров: 2475
Новый флэшмоб в соцсетях: фото с головой друга
27 февраля 2018 года, 16:00
А для чего еще нужны друзья, как не для флэшмоба?!
Читать дальшеПросмотров: 2291