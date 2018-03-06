8 фильмов, откровеннее "50 оттенков серого"

Вы думаете, что "50 оттенков серого" открыли что-то новое в любовном жанре? Вот вам восемь великолепных фильмов, которые в постановке постельных сцен далеко превосходят в откровенности самые смелые фантазии мистера Грея...

Мои ночи прекраснее ваших дней

Режиссер Анджей Жулавски

Франция, 1989

Люка, гений-компьютерщик, страдает от неизвестной смертельной болезни, вследствие которой он теряет память. Он встречается с Бланш, молодой женщиной, которая неспособна порвать со своим порочным окружением. Для них обоих начинается короткий, но насыщенный период страсти, так как они понимают, что их дни вместе сочтены. Примерно такой же страстный и обреченный роман пережили режиссер Жулавски и французская актриса Софи Марсо.

Горькая Луна

Режиссер: Роман Полански

Франция, Великобритания, США, 1992

Случайная встреча ранним весенним утром в парижском автобусе на всю оставшуюся жизнь определила судьбу Оскара и Мими.Их не интересовали романтичность и возвышенная любовь - они хотели исследовать свою страсть. И они исследовали друг друга и себя до полного саморазрушения. Роман Полански снимал свою жену Эммануэль Сенье в самых пикантных постельных сценах, которые (по его словам) тщательно репетировал в ночь перед съемкой. Сцена с молоком под песню Джорджа Майкла наш фаворит...

Цвет ночи

Режиссер Ричард Раш

США, 1994

Брюс Уиллис в роли нью-йоркского психолога, потерявшего пациентку - она выбросилась в окно прямо во время сеанса. Чтобы прийти в себя, он едет в Лос-Анджелес к своему другу, с которым они вместе учились.Там он присутствует на групповом сеансе психотерапии, а ночью друга зверски убивают ножом с нанесением множества ножевых ранений. Не без участия полиции герой Уиллиса берется вести дальше эту группу... Заурядный триллер вспоминают пожалуй из-за сцены в бассейне, где полностью обнажилась не только актриса Джейн Марч, но и Брюс Уиллис показал то, что должна была видеть только Дэми Мур.

9 песен

Режиссер: Майкл Уинтерботтом

Великобритания, 2004

Фильм рассказывает историю любовных и сексуальных отношений Мэтта, учёного, исследующего Антарктиду, и студентки Лизы. Они встретились на рок-концерте, и их отношения продолжались некоторое время, пока Лиза не уехала к себе домой. Девять песен с рок-концертов чередуются с любовными сценами, снятыми настолько откровенно, что до сих пор идут споры, снял ли Майкл Уинтерботтом порнуху или высокохудожественное кино.

Люсия и секс

Режиссер Хулио Медем

Франция, Испания, 2001

Люсия, молодая официантка из ресторана в центре Мадрида, уезжает на тихий и спокойный остров в Средиземном море после того, как она узнает об исчезновении своего возлюбленного, с которым прожила шесть лет. Там среди восхитительной природы, свежего воздуха и под ярким солнцем, Люсия начинает узнавать самые темные уголки ее прошлого, проведенного с любимым, как если бы это были запрещенные отрывки из романа, которые автор, находясь вдалеке, ей позволяет теперь прочитать...

Невыносимая легкость бытия

Режиссер: Филипп Кауфман

США, 1988

Это любовный роман, который начался в дни пражских событий в 68-м году. Томаш, многообещающий молодой хирург, красивый парень и убежденный холостяк. Он принципиально не верит в настоящую любовь. Тем не менее он изредка встречается со своими давними любовницами, отказываясь, правда, оставаться у них на всю ночь. Экранизация знаменитой книги Милоша Кундеры с будущими оскароносными мега-звездами кино Дэниелом Дей-Льюисом и Жюльетт Бинош. Но самые откровенные сцены были с участием Лены Олин - музы Ингмара Бергмана.

Мечтатели

Режиссер Бернардо Бертолуччи

Франция, Великобритания, Италия, 2003

Париж, 1968 год - демонстрации студентов, баррикады на улицах, в воздухе пахнет революцией: Но у трех молодых людей - своя реальность, свой мир - мир кино. Дни и ночи напролет они смотрят фильмы и не выходят из дома… Сначала это просто увлечение, потом - сложная паутина психологических и сексуальных отношений. Создатель скандального "Последнего танго в Париже", Бертолуччи вновь возвращается "на место преступления" с молодыми и сексуальными актерами. Ошеломляющая по своей откровенности дебютная роль Евы Грин.

Нимфоманка

Режиссер Ларс фон Триер

Франция, Великобритания, Германия, Дания, Бельгия, 2013

Ну и куда же мы без этого! История эротических переживаний женщины от рождения до пятидесятилетия, рассказанная от лица главной героини, женщины по имени Джо, поставившей себе диагноз - нимфомания.