Звезды поздравляют женщин с 8 марта

Звезды поздравляют женщин с 8 марта

И хотя сегодня погода больше соответствует Рождеству, за окном метет снег и день пасмурный, праздничное весеннее настроение создают букеты тюльпанов и поздравления в адрес женщин, которыми заполнены соцсети. Звездные артисты не остаются в стороне, выкладывая на своих страничках трогательные послания и поздравления с 8 марта.

Филипп Киркоров сфотографировался с букетами роз, и подписал фотографию так: "В очередной раз признаюсь в любви ко всем моим близким и любимым дорогим женщинам- дочке Алле-Виктории, тетушке Мари, нашим няням, нашей легендарной Люсе, и конечно всем моим близким дорогим друзьям женского пола во главе с Главной Женщиной и самой Яркой Женщиной , которая Поёт, а в ее лице- всем Дивам, которые делают счастливыми миллионы тех, кто ВЕРИТ, ВЕРИТ И ВЛЮБЛЁН!"

Леонид Агутин подарил всем женщинам желтые тюльпаны.

Мы глупости для вас готовы делать

Порою даже смыслу вопреки...

Рассчитывайте, милые, всецело.

Мы здесь. Мы рядом. Ваши мужики.

В своем видеообращении певец Стас Михайлов пожелал женщинам любви, чтобы жизнь отвечала взаимностью

A post shared by Стас Михайлов (@stas_mihailoff) on Mar 8, 2018 at 3:36am PST

Максим Галкин обошелся без традиционных букетов, а разместил в блоге свою старую пожелтевшую фотографию, сделанную еще в детском возрасте. "Дорогие девочки, девушки, дамы, мамы и бабушки, а одним словом - девчонки! В этот весенний по календарю день так хочется подарить вам солнце и тепло, заботу и внимание и досказать всё хорошее, что остаётся между строк, что таится за молчанием, что не дают произнести робость и ложная гордость. Не знаю, как у них, наверное, не хуже, но у нас, вы, наши женщины - вы невероятные. Я знаю, весь мир давно за равноправие полов, но, думаю, не будет большим грехом - вознести женщину чуть выше нас, мужиков. Вы всегда чуть более правы, существенно мудрее, перманентно красивее и даже, прости Господи, зачастую сильнее! Мы рядом с вами всегда немного дети, как я на этой старой фотке из 80-ых, мы рядом с вами чувствуем себя дома: дочь, сестра, любимая, мама - вы даёте нам ощущение очага. В наш циничный век хочу пожелать вам забытого слова - галантности с нашей стороны, чтобы именно галантность, предупредительность и настоящие рыцари окружали вас и хранили от бед. Улыбайтесь и будьте счастливы! С любовью, Ваш Максим"

A post shared by Maxim Galkin | Official (@maxgalkinru) on Mar 8, 2018 at 1:29am PST

Латвийская группа Prāta Vētra обратилась к поклонницам через сеть "ВКонтакте" и порадовала песней "Рамочка" с будущего альбома.

Впрочем, поздравления были очень разные, в том числе и с философским подтекстом, пропитанные духом феминизма. Например, Ксения Собчак в своем блоге затронула тему харрасмента:

"В этот день я никому из вас не желаю всегда быть милыми, день ото дня расцветать и что-нибудь собой украшать — и сама не хочу слышать этих снисходительных сексистских глупостей. Я не мимоза, чтобы радовать всех. Я точно знаю: мы никому ничего не должны. Мы должны только себе — быть сильными, самостоятельными, равноправными. 8 марта для меня — это напоминание о том, какой огромный путь прошли женщины в борьбе за равноправие и как много нам предстоит сделать. Сейчас XXI век, и мы продолжаем борьбу. Борьбу против подлецов и насильников, против вайнштейнов и слуцких, против сексуальных домогательств и пренебрежительного отношения, против дискриминации и домашнего рабства. Мы изменим этот мир, в который столько зла и неустройства внесла борьба тщеславных мужских эго."

Полина Гагарина показала рисунок своего сына, которым он поздравил маму с праздником.