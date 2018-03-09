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Голая йога в Инстаграме вдохновила тысячи последователей
9 марта 2018 года, 16:36

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Модель, фотограф и анонимный автор популярного Instagram-дневника Nude Yoga Girl продолжает удивлять подписчиков гибкостью своего обнаженного тела и красивыми фотографиями выполненных асан.

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О себе блоггерша пишет очень мало. Известно лишь, что ее рост составляет 176 см, у нее есть бойфренд, которые и делает эти снимки, она профессиональная модель на протяжении вот уже 10 лет.

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Стоит отметить, что анонимная создательница Instagram-дневника прославилась не только хорошей растяжкой, но и тем, что ловко обошла правила соцсети, запрещающие публикацию чересчур откровенных кадров. Интересно, что умение выбрать правильный ракурс помогает девушке скрывать от зрителей как обнаженные интимные части тела, так и лицо. Предлагаем оценить как это происходит на практике.

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У Nude Yoga Girl уже более 770 тысяч подписчиков, а число желающих пойти по ее стопам увеличивается с каждым днем. Голая йога стала трендом, и многие пользователи соцсетей признаются, что решились на это исключительно вдохновившись ее блогом.

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Подключились и мальчики...

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A post shared by Hannah Sisler (@woodspine) on

A post shared by Hannah Sisler (@woodspine) on

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