Голая йога в Инстаграме вдохновила тысячи последователей

Модель, фотограф и анонимный автор популярного Instagram-дневника Nude Yoga Girl продолжает удивлять подписчиков гибкостью своего обнаженного тела и красивыми фотографиями выполненных асан.

О себе блоггерша пишет очень мало. Известно лишь, что ее рост составляет 176 см, у нее есть бойфренд, которые и делает эти снимки, она профессиональная модель на протяжении вот уже 10 лет.

Стоит отметить, что анонимная создательница Instagram-дневника прославилась не только хорошей растяжкой, но и тем, что ловко обошла правила соцсети, запрещающие публикацию чересчур откровенных кадров. Интересно, что умение выбрать правильный ракурс помогает девушке скрывать от зрителей как обнаженные интимные части тела, так и лицо. Предлагаем оценить как это происходит на практике.

У Nude Yoga Girl уже более 770 тысяч подписчиков, а число желающих пойти по ее стопам увеличивается с каждым днем. Голая йога стала трендом, и многие пользователи соцсетей признаются, что решились на это исключительно вдохновившись ее блогом.

Подключились и мальчики...

A post shared by Hannah Sisler (@woodspine) on Oct 3, 2017 at 2:18pm PDT

A post shared by Hannah Sisler (@woodspine) on Oct 28, 2017 at 11:07am PDT