Пышнотелая модель раздела мужчин в откровенной фотосессии

Победительница украинского проекта "Модель XL" на канале «1+1» Мария Павлюк, обладающая аппетитными формами, стала лицом коллекции одежды для девушек размера plus-size — a.TaN Plus. В коллекцию А.Tan plus вошли ярко-красное платье с баской, платье-туника благородно синего цвета, платье с запахом и другие. Украинский дизайнер Андре Тан доказал, что сегодня не обязательно иметь модельные параметры, чтобы иметь возможность выходить на подиумы.

Какая же реклама сегодня обходится без провокации! Для лук-бука новой коллекции Андре Тана Мария снялась в откровенной фотосессии с обнаженными мужчинами-моделями, запечатленными во всей своей первозданной красоте.

Раскованность идей и эпатажные образы этой рекламной компании понравились далеко не всем. Некоторые критики посчитали рекламу вульгарной, но скандал только подогрел интерес к коллекции a.TaN Plus.