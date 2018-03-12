|
Елена Лебедева в программе "Разворот"
|12 марта 2018 Арманд Краузе и Борис Цилевич в программе "Утро на Балткоме"
|9 марта 2018 Депутат Сейма Андрей Клементьев в программе "Семь дней и ночей"
|9 марта 2018 Ювелиры Лидия Хлинова и Том Каткевич в программе DAVAJ
|
|9 марта 2018 Елена Лебедева в программе "Разворот"
|9 марта 2018 Народный целитель Лазар в программе "Прямой эфир"
|9 марта 2018 Янис Анманис в программе "Личное утро"
|8 марта 2018 Ингрида Цине в программе "По дороге с WESS Motors"
|8 марта 2018 Никита Никифоров в программе "Прямая речь"
|8 марта 2018 Андрей Экис, Карлис Лейшкалнс и Янис Юрканс в программе "Разворот"
|8 марта 2018 Американский музыкант Ян Максин в программе "Встретились, поговорили"
|8 марта 2018 Маркус Рива, Анатолий Молоканов и Алексей Наумов в программе "Утро на Балткоме"
|7 марта 2018 Дискуссия о вредной и здоровой пище в программе "Круглый стол"
|7 марта 2018 Андис Кудорс в программе "Разворот"
|7 марта 2018 Виктор Сухоруков и Андрей Шарков в программе "Встретились, поговорили"
|7 марта 2018 Янис Бокта в программе "Утро на Балткоме"
|6 марта 2018 Актриса Татьяна Черковская в программе "Зеленая лампа"
|6 марта 2018 Актер Анатолий Белый в программе "Встретились, поговорили"
|6 марта 2018 Алдис Адамович и Елизавета Кривцова в программе "Разворот"
|6 марта 2018 Хорен Сталбе и Стейси в программе "Утро на Балткоме"
|6 марта 2018 Эва Юхневича и Инга Васильева в программе "Утро на Балткоме"
|5 марта 2018 Ариэль Резник-Мартов в программе "Диагноз недели" 05.03.201
|5 марта 2018 Актер Даниил Спиваковский в программе "Встретились, поговорили"
|5 марта 2018 Депутат Сейма Ингуна Судраба в программе "Разворот"
|5 марта 2018 Гиртс Рунгайнис в программе "Утро на Балткоме"
|2 марта 2018 Дмитрий Костоянский и Нормунд Гростиньш в программе "Семь дней и ночей"
|2 марта 2018 Депутат Сейма Андрис Морозов в программе "Семь дней и ночей"
|2 марта 2018 Группа EZERI в программе DAVAJ
|2 марта 2018 Эвия Пиньке в программе "Разворот"
|2 марта 2018 Предприниматель Линда Мурниеце в программе "Личное утро"
|1 марта 2018 Депутат Сейма Сергей Долгополов в программе "Прямая речь"
|1 марта 2018 Архитектор Михаил Богомольный в программе "Встретились, поговорили"
|1 марта 2018 Владимир Линдерман в программе "Разворот"
|1 марта 2018 Музыкант Александр Казаков в программе "Утро на Балткоме"
|1 марта 2018 Врач-репродуктолог Никита Шубников в программе "Утро на Балткоме"
|28 февраля 2018 О кино в программе "Cinema" от 28.02.2018
|28 февраля 2018 Дискуссия о феминизме в программе "Круглый стол"