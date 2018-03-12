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Елена Лебедева в программе "Разворот"
Арманд Краузе и Борис Цилевич в программе "Утро на Балткоме" 12 марта 2018 Арманд Краузе и Борис Цилевич в программе "Утро на Балткоме" Депутат Сейма Андрей Клементьев в программе "Семь дней и ночей" 9 марта 2018 Депутат Сейма Андрей Клементьев в программе "Семь дней и ночей" Ювелиры Лидия Хлинова и Том Каткевич в программе DAVAJ 9 марта 2018 Ювелиры Лидия Хлинова и Том Каткевич в программе DAVAJ
10:17 Депутат об агитации на госязыке: у "русских" политиков сейчас преимущество
09:33 Лидер КНДР хочет заключить мирный договор с США (6)
09:28 Лобода подтвердила свою беременность
08:56 Детям до 13 лет запретят пользоваться соцсетями без разрешения родителей (5)
08:40 Пассажиры и экипаж разбившегося в Иране турецкого самолета погибли
08:23 Мохнатые красоты: почему небритые подмышки стали символом женской свободы
08:17 Полицейские нашли пропавшего без вести мужчину в игорном зале
08:10 WADA рассмотрит вопрос восстановления Российского антидопингового агентства (3)
07:30 Здание Юрмальской муниципальной полиции арендуется у миллионера (6)
07:17 Марин Ле Пен предложила переименовать "Национальный фронт" (4)
Елена Лебедева в программе "Разворот" 9 марта 2018 Елена Лебедева в программе "Разворот"
Народный целитель Лазар в программе "Прямой эфир" 9 марта 2018 Народный целитель Лазар в программе "Прямой эфир"
Янис Анманис в программе "Личное утро" 9 марта 2018 Янис Анманис в программе "Личное утро"
Ингрида Цине в программе "По дороге с WESS Motors" 8 марта 2018 Ингрида Цине в программе "По дороге с WESS Motors"
Никита Никифоров в программе "Прямая речь" 8 марта 2018 Никита Никифоров в программе "Прямая речь"
Андрей Экис, Карлис Лейшкалнс и Янис Юрканс в программе "Разворот" 8 марта 2018 Андрей Экис, Карлис Лейшкалнс и Янис Юрканс в программе "Разворот"
Американский музыкант Ян Максин в программе "Встретились, поговорили" 8 марта 2018 Американский музыкант Ян Максин в программе "Встретились, поговорили"
Маркус Рива, Анатолий Молоканов и Алексей Наумов в программе "Утро на Балткоме" 8 марта 2018 Маркус Рива, Анатолий Молоканов и Алексей Наумов в программе "Утро на Балткоме"
Дискуссия о вредной и здоровой пище в программе "Круглый стол" 7 марта 2018 Дискуссия о вредной и здоровой пище в программе "Круглый стол"
Андис Кудорс в программе "Разворот" 7 марта 2018 Андис Кудорс в программе "Разворот"
Виктор Сухоруков и Андрей Шарков в программе "Встретились, поговорили" 7 марта 2018 Виктор Сухоруков и Андрей Шарков в программе "Встретились, поговорили"
Янис Бокта в программе "Утро на Балткоме" 7 марта 2018 Янис Бокта в программе "Утро на Балткоме"
Актриса Татьяна Черковская в программе "Зеленая лампа" 6 марта 2018 Актриса Татьяна Черковская в программе "Зеленая лампа"
Актер Анатолий Белый в программе "Встретились, поговорили" 6 марта 2018 Актер Анатолий Белый в программе "Встретились, поговорили"
Алдис Адамович и Елизавета Кривцова в программе "Разворот" 6 марта 2018 Алдис Адамович и Елизавета Кривцова в программе "Разворот"
Хорен Сталбе и Стейси в программе "Утро на Балткоме" 6 марта 2018 Хорен Сталбе и Стейси в программе "Утро на Балткоме"
Эва Юхневича и Инга Васильева в программе "Утро на Балткоме" 6 марта 2018 Эва Юхневича и Инга Васильева в программе "Утро на Балткоме"
Ариэль Резник-Мартов в программе "Диагноз недели" 05.03.201 5 марта 2018 Ариэль Резник-Мартов в программе "Диагноз недели" 05.03.201
Актер Даниил Спиваковский в программе "Встретились, поговорили" 5 марта 2018 Актер Даниил Спиваковский в программе "Встретились, поговорили"
Депутат Сейма Ингуна Судраба в программе "Разворот" 5 марта 2018 Депутат Сейма Ингуна Судраба в программе "Разворот"
Гиртс Рунгайнис в программе "Утро на Балткоме" 5 марта 2018 Гиртс Рунгайнис в программе "Утро на Балткоме"
Дмитрий Костоянский и Нормунд Гростиньш в программе "Семь дней и ночей" 2 марта 2018 Дмитрий Костоянский и Нормунд Гростиньш в программе "Семь дней и ночей"
Депутат Сейма Андрис Морозов в программе "Семь дней и ночей" 2 марта 2018 Депутат Сейма Андрис Морозов в программе "Семь дней и ночей"
Группа EZERI в программе DAVAJ 2 марта 2018 Группа EZERI в программе DAVAJ
Эвия Пиньке в программе "Разворот" 2 марта 2018 Эвия Пиньке в программе "Разворот"
Предприниматель Линда Мурниеце в программе "Личное утро" 2 марта 2018 Предприниматель Линда Мурниеце в программе "Личное утро"
Депутат Сейма Сергей Долгополов в программе "Прямая речь" 1 марта 2018 Депутат Сейма Сергей Долгополов в программе "Прямая речь"
Архитектор Михаил Богомольный в программе "Встретились, поговорили" 1 марта 2018 Архитектор Михаил Богомольный в программе "Встретились, поговорили"
Владимир Линдерман в программе "Разворот" 1 марта 2018 Владимир Линдерман в программе "Разворот"
Музыкант Александр Казаков в программе "Утро на Балткоме" 1 марта 2018 Музыкант Александр Казаков в программе "Утро на Балткоме"
Врач-репродуктолог Никита Шубников в программе "Утро на Балткоме" 1 марта 2018 Врач-репродуктолог Никита Шубников в программе "Утро на Балткоме"
О кино в программе "Cinema" от 28.02.2018 28 февраля 2018 О кино в программе "Cinema" от 28.02.2018
Дискуссия о феминизме в программе "Круглый стол" 28 февраля 2018 Дискуссия о феминизме в программе "Круглый стол"


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