Volkswagen выплатит США 4,3 млрд долларов (5)
Авто | 12 января 2017 года, 07:34
Концерн Volkswagen подтвердил информацию о том, что планирует выплатить американским властям $4,3 млрд в рамках урегулирования «дизельного скандала».
Об этом пишет The Guardian.
Также компания признать вину по обвинению в неправомерных действиях в рамках урегулирования скандала.
Соглашение предусматривает дополнительные меры по созданию системы контроля и введение должности независимого наблюдателя в компании на ближайшие три года.
Ранее сообщалось, что «дизельный скандал» не помешал Volkswagen увеличить продажи в 2016 году.
В начале декабря 2016 года Еврокомиссия начала расследование в отношении Германии из-за предполагаемых нарушений, допущенных правительством страны в «дизельном скандале», в котором фигурирует Volkswagen.
Источник: Газета.ru
Нужно бы солидарность оккупированному немецкому народу выразить,сами столько терпели.