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Концерн Volkswagen подтвердил информацию о том, что планирует выплатить американским властям $4,3 млрд в рамках урегулирования «дизельного скандала».

Об этом пишет The Guardian.

Также компания признать вину по обвинению в неправомерных действиях в рамках урегулирования скандала.

Соглашение предусматривает дополнительные меры по созданию системы контроля и введение должности независимого наблюдателя в компании на ближайшие три года.

Ранее сообщалось, что «дизельный скандал» не помешал Volkswagen увеличить продажи в 2016 году.

В начале декабря 2016 года Еврокомиссия начала расследование в отношении Германии из-за предполагаемых нарушений, допущенных правительством страны в «дизельном скандале», в котором фигурирует Volkswagen.