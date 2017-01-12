Volkswagen выплатит США 4,3 млрд долларов (5)

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Авто | 12 января 2017 года, 07:34

Концерн Volkswagen подтвердил информацию о том, что планирует выплатить американским властям $4,3 млрд в рамках урегулирования «дизельного скандала».

Об этом пишет The Guardian.

Также компания признать вину по обвинению в неправомерных действиях в рамках урегулирования скандала.

Соглашение предусматривает дополнительные меры по созданию системы контроля и введение должности независимого наблюдателя в компании на ближайшие три года.

Ранее сообщалось, что «дизельный скандал» не помешал Volkswagen увеличить продажи в 2016 году.

В начале декабря 2016 года Еврокомиссия начала расследование в отношении Германии из-за предполагаемых нарушений, допущенных правительством страны в «дизельном скандале», в котором фигурирует Volkswagen.

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
Крик 5 часов назад
Меркель&компания, раздевает собственное производство в угоду рейдерам из-за лужи.
2
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вова4 часа назад
Американские оккупанты доят немцев по полной , а мы,латыши,американские друзья--наличными не платим,только подпеваем и подтанцовываем .
Нужно бы солидарность оккупированному немецкому народу выразить,сами столько терпели.
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Чик2 часа назад
А сколько потребует от VW за обман Латвия?
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