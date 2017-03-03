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Со 2 марта водители не обязаны ездить на зимних шинах. Однако, учитывая прогнозы синоптиков о том, что в марте может выпадать снег, дорожная полиция, а также Дирекция безопасности дорожного движения призывают водителей оценить, действительно ли они готовы перейти на летнюю резину.

Летние шины эффективно обеспечивают сцепление с дорогой при температуре от +6 градусов. Именно поэтому каждому водителю стоит оценить свою готовность, заявил в интервью Латвийскому радио глава Отдела технического контроля и сертификации CSDD Янис Лиепиньш.

Госполиция также призывает водителей не спешить со сменой шин.

При этом с 1 марта запрещено ездить на шипованной резине.