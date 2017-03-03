Полиция и CSDD призывают водителей не спешить со сменой шин (4)
Со 2 марта водители не обязаны ездить на зимних шинах. Однако, учитывая прогнозы синоптиков о том, что в марте может выпадать снег, дорожная полиция, а также Дирекция безопасности дорожного движения призывают водителей оценить, действительно ли они готовы перейти на летнюю резину.
Летние шины эффективно обеспечивают сцепление с дорогой при температуре от +6 градусов. Именно поэтому каждому водителю стоит оценить свою готовность, заявил в интервью Латвийскому радио глава Отдела технического контроля и сертификации CSDD Янис Лиепиньш.
Госполиция также призывает водителей не спешить со сменой шин.
При этом с 1 марта запрещено ездить на шипованной резине.
Lai gan no 1. marta Latvijā ir atļauts braukt ar vasaras riepām, aicinām transportlīdzekļu vadītājus nesteigties ar ziemas riepu nomaiņu! pic.twitter.com/1yfGuzdH9b— Valsts policija (@Valsts_policija) March 2, 2017
...все авто в период с 1 декабря по 1 марта массой менее3.5 т.обязаны использовать зимнюю резину,на шипованной резине запрещено передвигаться с 1 мая по 1 октября.