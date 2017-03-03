Полиция и CSDD призывают водителей не спешить со сменой шин (4)

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Авто | 3 марта 2017 года, 07:55

Со 2 марта водители не обязаны ездить на зимних шинах. Однако, учитывая прогнозы синоптиков о том, что в марте может выпадать снег, дорожная полиция, а также Дирекция безопасности дорожного движения призывают водителей оценить, действительно ли они готовы перейти на летнюю резину.

Летние шины эффективно обеспечивают сцепление с дорогой при температуре от +6 градусов. Именно поэтому каждому водителю стоит оценить свою готовность, заявил в интервью Латвийскому радио глава Отдела технического контроля и сертификации CSDD Янис Лиепиньш.

Госполиция также призывает водителей не спешить со сменой шин.

При этом с 1 марта запрещено ездить на шипованной резине.

Комментарии 4
Игорь Львов2 часа назад
244 ПДД Латвии:
...все авто в период с 1 декабря по 1 марта массой менее3.5 т.обязаны использовать зимнюю резину,на шипованной резине запрещено передвигаться с 1 мая по 1 октября.
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Игорь Львов2 часа назад
"При этом с 1 марта запрещено ездить на шипованной резине" - это новые правила пдд такие ????
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Павел Кунгуров2 часа назад
А случись что-носом, как кота-в дерьмо, что НАСТОЯЩИЕ ПДД нарушил!!!
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