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C нового года в Латвии запретят так называемые кенгурятники — прочные рамы, которые призваны защитить корпус автомобиля от повреждений. В Дирекции безопасности дорожного движения объясняют: такие приспособления стали причиной травм и увечий во время ДТП с участием пешеходов, особенно детей, сообщает портал lsm.lv со ссылкой на передачу Латвийского радио.

В Австралии непременным атрибутом каждого уважающего себя внедорожника, да и многих легковых автомобилей, является массивная конструкция из металлических труб. Она крепится перед радиатором автомобиля и служит для предотвращения ударов с кенгуру, которые постоянно бросаются под колёса машин. Отсюда и название — "кенгурятник", пишет портал.

В Латвии кенгуру не водятся, но мода прятать транспортное средство за стальной защитой прижилась и у нас. Автоводители готовы тратить немалые деньги, чтобы обзавестись модным аксессуаром.

При аварии, как правило, повреждаются бампер, фары, радиатор, что приводит к большим затратам, особенно когда автомобиль стоит недешево. Поэтому кенгурятник предотвращает эти повреждения, конечно, если речь идёт о небольшой скорости.

Дирекция безопасности дорожного движения с нового года вводит в Латвии запрет на кенгурятники. Эта конструкция ставит под угрозу жизнь других участников движения. И в век, когда все производители стремятся сделать авто более безопасным даже для пешеходов, установка кенгурятников просто неприемлема, считает автоэксперт Юрис Звирбулис.

"В наших условиях это очень опасная вещь для пешеходов и для велосипедистов. И мы знаем, по статистике, в Латвии почти треть всех погибших — это пешеходы. Очень большая проблема для Латвии - реально снизить процент этих малозащищенных участников дорожного движения. Туда включаются и велосипедисты, и мотоциклисты, и другие, кто едет на маленьких моторизированных транспортных средствах", — пояснил он.

В Латвийском бюро страховщиков транспортных средств считают, что о запрете на установку кенгурятников еще можно было бы подискутировать.

"С одной стороны, если это случаи, когда машина столкнется, скажем, с животным в лесу, то, конечно, то этот буфер, щит, конечно, спасает людей и спасает немного машину. Если сталкивается машина и человек или две машины, то, конечно, это столкновение получается слишком одностороннее в пользу, скажем, одной машины: одна машина может пострадать намного серьезнее, чем другая. Наверное, это не слишком хорошо — машины сконструированы так на сегодняшний день, чтобы как можно меньше пострадали люди", — пояснил глава бюро Янис Абашинс.

С 1 января 2018 года автомашины, на которых будет установлен кенгурятник, не смогут пройти техосмотр. Снять приспособление на время прохождения процедуры и поставить назад не получится, поскольку за соблюдением нормы будет следить и дорожная полиция.