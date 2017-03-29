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Мексиканский фотограф и дизайнер Феликс Эрнандес (Felix Hernandez) раскрыл секрет создания рекламы Audi Q2, для съемок которой использовались игрушечные модели машины. Видео с деталями процесса было опубликовано на YouTube-канале Hernandez Dreamphography.

На ролике Эрнандес подготавливает три миниатюрные локации для съемок рекламы: городскую улицу (с помощью наждачной бумаги), пустыню из цемента и воды и Дубайский канал. Для создания последнего дизайнеру пришлось посетить ОАЭ, чтобы сфотографировать фон для одного из рекламных снимков.

«Это очень кропотливый и трудоемкий процесс, требующий повышенного внимания к деталям. Но результат говорит сам за себя. Как отмечает Эрнандес, нет предела для фантазии, есть ограничения внутри нас», — сообщается на сайте Audi Magazine.