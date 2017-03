Авто |

Компания Rolls-Royce анонсировала девять особых купе Wraith, созданных подразделением Bespoke и посвященных британской музыке. Первые четыре автомобиля накануне были показаны в Sanderson Hotel в Лондоне.

В оформлении двух принимал участие вокалист группы The Who Роджер Долтри. Одно купе отличается от обычной модели логотипами музыкального коллектива, вышитым автографом певца и уникальным декором. На дверных панелях выгравированы тексты песен - Join Together с сингла 1972 года и I Can See for Miles с альбома The Who Sell Out 1967 года, передает "Коммерсант".

Вторая машина в стилистике The Who посвящена альбому Tommy 1969 года. На капоте нарисована обложка пластинки, подголовники кресел получили особую прошивку, а на элементы дверей нанесены тексты песен Tommy Can You Hear Me и Listening to You/See Me. Часть средств от продажи машин поступит в благотворительный фонд Teenage Cancer Trust по борьбе с детским раком.

Еще одна машина создавалась вокалистом группы The Kinks Рэем Дэвисом. Он оформил свой Wraith с использованием текстов песен Shangri-la и Drivin с альбома Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire) 1969 года. В салоне появились вышитые автограф лидера группы и одно из его писем, а на зонтах - строчки из песни Sunny Afternoon.

Музыкальный продюсер Джайлс Мартин посвятил свой вариант Rolls-Royce своему отцу Джорджу Мартину – продюсеру Beatles и "пятому битлу". В салоне появились вышитые названия 30 синглов британской четверки, на дверях - цитаты из песен. Часть вырученных от продажи этой машины денег пойдет в фонд The Fly Navy Heritage Trust, занимающегося восстановлением, хранением и полетами редких и исторически значимых военно-морских самолетов британской морской авиации.

Следующие авто будут посвящены певице Ширли Бэсси, исполнившей несколько песен к фильмам о Джеймсе Бонде, группе Status Quo и гитаристу The Rolling Stones и Faces Ронни Вуду.