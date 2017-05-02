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Студенты Эйндховенского технологического университета разработали первый в мире биоразлагаемый автомобиль. О проекте, созданном при поддержке компании TomTom, рассказала Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Автомобиль получил название «Lina». В его конструкции используется льняное волокно, которое при накладывании друг на друга под различными углами дает структуру, не уступающую по прочности карбону или алюминию.

В движение машину приводит электромотор, но характеристики силовой установки не сообщаются. Разработчики лишь уточнили, что новинка прошла первые ходовые испытания, но передвигалась не быстрее велосипеда.

Сейчас создатели ждут возможности получить разрешение на испытание «Лины» на дорогах общего пользования. Для этого 8 мая автомобиль должна осмотреть и проверить Национальная администрация организации дорожного движения (RDW).

Разработчики машины считают, что сделали самый экологичный автомобиль в мире. По их словам, на производство деталей из карбона и алюминия затрачивается в шесть раз больше энергии, чем для таких же стальных элементов. А изготовление деталей изо льна достаточно простое.

При этом в Эйндховенском университете не рассчитывают, что автопроизводители возьмут на вооружение их идею, но надеются, что они хотя бы поэкспериментируют над созданием отдельных деталей, например, капота или частей интерьера.

фото с портала Motor.ru