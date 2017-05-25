Новые автомашины будут проходить техосмотр раз в два года (2)
Авто | 25 мая 2017 года, 12:36
Сейм принял сегодня, 25 мая, в окончательном чтении поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие, что новые автомашины возрастом до четырех лет могут проходить техосмотр раз в два года.
Поправки подготовлены по коллективному заявлению жителей Латвии. По достижении четырехлетнего возраста автомашины, как и ранее, будут проходить техосмотр раз в год.
Более 10 000 жителей Латвии подписали инициативу о прохождении техосмотра раз в два года, как это происходит в Литве, Эстонии, Германии и других странах.
Но дорожный налог все равно никто не отменял,поэтому на фоне количества новых машин в стране,государство в плюсе.Если бы было по другому,то начхали на эти подписи,как на них клали при других инициативах.
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Zakon pisali pod sebja u vsego sejmovskogo bidla novie mashini
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