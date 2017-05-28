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Немецкий пилот «Формулы-1» Себастьян Феттель, выступающий за команду Ferrari, стал победителем Гран-при Монако. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Второе место занял его партнер по Ferrari Кими Райкконен (Финляндия), третьим финишировал австралийский пилот Даниэль Риккьярдо, выступающий за Red Bull. Четвертое место занял финн Валттери Боттас из Mercedes. Его партнер Льюис Хэмилтон пришел к финишу седьмым.

Россиянин Даниил Квят (Toro Rosso) не завершил гонку и сошел с дистанции. За шесть кругов до финиша он столкнулся с мексиканцем Серхио Пересом из команды Force India.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 9 по 11 июня в Канаде.