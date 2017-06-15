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Немецкая автомобильная фирма Audi представила кабриолет R8 Spyder V10 plus, ставший самой мощной серийной моделью в истории марки. Об это сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 14 июня.

Полноприводный автомобиль с двигателем мощностью 610 лошадиных сил развивает максимальную скорость 328 километров в час и разгоняется до 100 километров в час за 3,3 секунды. На борту установлена инфотейнмент-система MMI navigation plus с интегрированной точкой доступа Wi-Fi для пассажиров. Расход топлива — 12,5 литра на 100 километров.

«Audi R8 Spyder V10 plus завершает модельную линию R8», — прокомментировал новинку управляющий директор Audi Sport Стефан Винкельманн.

Прием заказов на модель уже начался и первые экземпляры будут переданы покупателям в конце лета 2017 года. Цена автомобиля в Германии — от 207 тысяч евро. Поставки в Россию не планируются.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия). Автомобиль Audi A3 в мае 2017 года был признан лучшим в номинации «Компактный городской автомобиль» премии «Топ-5 Авто».