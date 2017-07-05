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Новый Land Rover Discovery стал лауреатом премии «Автомобиль года 2017» (Car of the Year 2017) по версии журнала Auto Express. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 июля.

«Этот автомобиль сочетает в себе комфорт, утилитарность и широкий спектр современных технологий, благодаря чему полностью оправдывает титул», — сказал управляющий директор Jaguar Land Rover Джереми Хикс.

Продажи машины стартовали в конце мая 2017 года. На российском рынке новый Discovery представлен в комплектациях S, SE, HSE, HSE Luxury и в ограниченной версии First Edition.

Покупатели могут выбрать модель с одним из двух типов двигателей: трехлитровым дизельным двигателем Td6 мощностью 249 лошадиных сил и трехлитровым бензиновым V6 с нагнетателем мощностью 340 лошадиных сил. Цена начинается с четырех миллионов рублей.