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Компания Audi объявила об отзыве 850 000 дизельных автомобилей по всему миру. Эти машины должны будут пройти сервисное обслуживание и получить обновленное программное обеспечение.

Audi предлагает своим клиентам в Европе и на других рынках программу по переоборудованию автомобилей с моторами, отвечающими экологическим стандартам "Евро-5" и "Евро-6".

В общей сложности до 850 000 машин по всему миру с шести- и восьмицилиндровыми турбомоторами получат обновление программного обеспечения. Сервисная кампания также затрагивает модели Porsche и Volkswagen, на которые установлены аналогичные двигатели.

Все работы будут проводиться бесплатно. Обновление ПО должно повысить экологичность автомобилей в условиях реальной эксплуатации, отмечают представители Audi. Таким образом автоконцерн надеется отменить возможные ограничения и запреты на эксплуатацию дизельных транспортных средств, которые сейчас активно обсуждаются в Германии.

Ранее на этой неделе по похожей причине автоконцерн Daimler объявил об отзыве более 3 млн автомобилей в Европе в связи с тем, что немецкие власти заподозрили компанию в манипуляциях данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах этих машин.

Генеральный директор Daimler Дитер Цетше заявил, что решение об отзыве автомобилей не должно навредить автоконцерну, наоборот, такими действиями автокомпания надеется вернуть доверие к дизельным автомобилям.

"Дизельгейт" два года назад стал главным автомобильным скандалом. Компания Volkswagen в сентябре 2015 года призналась, что устанавливала на свои автомобили специальное программное обеспечение, занижавшее данные о выбросах вредных веществ в атмосферу.

"Дизельный скандал" затронул более 11 млн автомобилей – примерно столько машин продали компании, входящие в концерн Volkswagen. Как выяснилось впоследствии, их выбросы не соответствовали нормативам.