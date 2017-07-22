Собирают подписи за установление максимальной стоимости OCTA (5)

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Авто | 22 июля 2017 года, 14:10

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за определение максимальной годовой стоимости полисов обязательной гражданско-правовой ответственности транспортных средств (OCTA).

Автором инициативы является Райвис Наглис. Он предлагает установить максимальную стоимость полиса в год, поскольку в настоящее время цены на полисы резко повысились и у этого роста нет никаких ограничений.

Наглис предлагает на законодательном уровне закрепить норму о том, что OCTA обязательна для всех механических транспортных средств.

Цену OCTA можно рассчитать на основе средней рыночной стоимости транспортного средства и класса Bonus Malus. Также при расчете стоимости можно учитывать историю нарушений владельца транспортного средства, отмечает Наглис.

В результате таких изменений, по его мнению, могут снизиться расходы на приобретение OCTA, а также число нарушителей правил дорожного движения.

Комментарии 5
Базилио2 часа назад
Чтобы установить ограничение на цену, должно быть ограничение ответственности страховщиков, как это было до присоединения к Европе - например, жизнь человека оценивалась 7,500 латов. Затем по европейским правилам ввели - ответственность безгранична. Зачем это было? Ну, если отбросить гуманистическую чушь, типа "жизнь бесценна", то сделано это было для того, чтобы не было достаточно капитала местным компаниям и они были вынуждены покупать перестрахование в крупных европейских компаниях. Иными словами, не мечтайте - никто ради кучки недовольных европейские директивы отменять не будет - не для того Латвию в ЕС принимали, чтобы она отказывалась "заносить". Нужно было раньше думать, когда демпингом иностранные страховщики добивали местные компании. А теперь - "несите ваши денежки" наивные недальновидные Буратины.
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Это я написал3 часа назад
Автомашина может быть записана на 90-летнего дедушку, который из дома вообще не выходит, а за рулём сидит мальчишка, который только вчера права получил. Может всё-таки сделать раздельную страховку на автомашину и платное разрешение на управление для разных групп водителей.
Как на рыбалку - хочешь в выходные порыбачить, то и покупаешь разрешение на выходные. На автомашине может действовать тоже такой же принцип (с привязкой к конкретному водителю). У меня три транспортных средства и ещё прицеп (все они застрахованы и на них уплачен налог на год) - как я одновременно могу на всём этом ездить - может быть оформлять страховку на конкретные дни и налог соответственно платить за эти дни. Если я по какой-либо причине не пользуюсь автомашиной, то почему я должен платить нахлебникам? Ни для кого не составляет труда с утра через интернет заплатить страховку и налог за пару дней и ездить день или два - любой фоторадар по номеру может проверить наличие страховки и уплаты налога.
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Азазель1 час назад
Бесплатный сыр - в мышеловке, в которую вы сейчас и угодили. Кстати, сейчас та же ситуация развивается с газом - первый, который прийдет на кораблях, тоже будет субсидирован и, наверняка, дешевле российского. А потом вдруг подорожает. А российский уже будет не купить. И что делать в этой ситуации? А ничего - жевать и наслаждаться.
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