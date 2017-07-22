Собирают подписи за установление максимальной стоимости OCTA (5)
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за определение максимальной годовой стоимости полисов обязательной гражданско-правовой ответственности транспортных средств (OCTA).
Автором инициативы является Райвис Наглис. Он предлагает установить максимальную стоимость полиса в год, поскольку в настоящее время цены на полисы резко повысились и у этого роста нет никаких ограничений.
Наглис предлагает на законодательном уровне закрепить норму о том, что OCTA обязательна для всех механических транспортных средств.
Цену OCTA можно рассчитать на основе средней рыночной стоимости транспортного средства и класса Bonus Malus. Также при расчете стоимости можно учитывать историю нарушений владельца транспортного средства, отмечает Наглис.
В результате таких изменений, по его мнению, могут снизиться расходы на приобретение OCTA, а также число нарушителей правил дорожного движения.
Как на рыбалку - хочешь в выходные порыбачить, то и покупаешь разрешение на выходные. На автомашине может действовать тоже такой же принцип (с привязкой к конкретному водителю). У меня три транспортных средства и ещё прицеп (все они застрахованы и на них уплачен налог на год) - как я одновременно могу на всём этом ездить - может быть оформлять страховку на конкретные дни и налог соответственно платить за эти дни. Если я по какой-либо причине не пользуюсь автомашиной, то почему я должен платить нахлебникам? Ни для кого не составляет труда с утра через интернет заплатить страховку и налог за пару дней и ездить день или два - любой фоторадар по номеру может проверить наличие страховки и уплаты налога.