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Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce представил модель Phantom восьмого поколения. Об этом сообщается в пресс-релизе.

Автомобиль оснащен новым двигателем V12 объемом 6,75 литра с двойным турбонаддувом и построен на инновационной алюминиевой платформе, получившей название "Архитектура роскоши". По словам представителей марки, новый Phantom стал самым высокотехнологичным автомобилем в истории Rolls-Royce.

"Архитектура роскоши" — это новый принцип конструкции автомобиля на основе алюминиевого каркаса, разработанного инженерами Rolls-Royce. На этой архитектуре будут построены все модели марки, начиная с нового Phantom. Таким образом, Rolls-Royce отказывается от несущего кузова типа монокок, который используют производители автомобилей массового сегмента и так называемого "массового люкса".

"Новая архитектура, на которой будут строиться все модели марки, станет ключом к успеху Rolls-Royce в роли ведущего люксового производителя в мире. "Архитектура роскоши" будет основой каждого представителя семейства Rolls-Royce. Проект Cullinan, а также следующие поколения Ghost, Wraith и Dawn будут построены на этой архитектуре, как и будущие модели с индивидуальным кузовом на заказ", — пояснил Филипп Коэн, руководитель инженерного подразделения Rolls-Royce Motor Cars.

Цена на новую модель пока не объявлена.

Фото: пресс-служба Rolls-Royce Motor Cars