Авто |

Фото CSDD

В конце недели в Риге прошла Ночь техосмотра, которую организовала Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). За ночь было проверено 1357 автомашин.

Большое количество автовладельцев использовали возможность провести диагностику, а наклейку о техосмотре получили 225 автомашин.

Фото CSDD

Средний возраст проверенных в Риге автомобилей составил 16 лет, самым старым был "Москвич 400" 1950 года.

Фото CSDD

В прошлом году в Ночь техосмотра в Латвии проверено было 1210 автомобилей. Мероприятие прошло также в Цесисе, Резекне и Тукумсе.