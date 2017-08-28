На "Ночь техосмотра" приехал "Москвич" 1950 года выпуска (12)

фото
Фото CSDD

Авто | 28 августа 2017 года, 11:08

В конце недели в Риге прошла Ночь техосмотра, которую организовала Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). За ночь было проверено 1357 автомашин.

Большое количество автовладельцев использовали возможность провести диагностику, а наклейку о техосмотре получили 225 автомашин.

фото Фото CSDD

Средний возраст проверенных в Риге автомобилей составил 16 лет, самым старым был "Москвич 400" 1950 года.

фото Фото CSDD

В прошлом году в Ночь техосмотра в Латвии проверено было 1210 автомобилей. Мероприятие прошло также в Цесисе, Резекне и Тукумсе.

Комментарии 12
Jevgenij Noak 8 часов назад
Москвичом заинтриговали...
Так в итоге он прошёл техосмотр или нет?
Ответить
Andrey Afanasenko 9 часов назад
Статистику собрали и больше им нечего не надо. Мы за безопасное авто говорят в CSDD, но дороги не отвечают заявленной безопасности
Ответить
Дима Ланговой 9 часов назад
"Москвич 400" 1050-го года. - Давно Москвич выпускают уже, оказывается.))
Ответить