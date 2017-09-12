Авто |

Крупнейший в мире автопроизводитель Volkswagen пообещал вложить миллиарды долларов в разработку новых электромобилей и представить меньше чем через 15 лет, к 2030 году, электроверсии всех своих моделей.

До масштабного скандала, разразившегося два года назад из-за занижения Volkswagen показателей вредных выбросов, автопроизводитель почти не замечал развития рынка электромобилей и беспилотных автомобилей.

Сейчас же немецкий концерн намерен вложить свыше 20 млрд евро в развитие электрокаров в надежде составить конкуренцию Tesla и другим производителям электромобилей, создав массовый рынок электромобилей.

"Такие компании, как Volkswagen, должны вести за собой, а не плестись следом", - сказал, объявляя планы компании в преддверии Франкфуртского автосалона, гендиректор Volkswagen Маттиас Мюллер.

Немецкая фирма планирует к 2025 году предложить 80 новых электромобилей.

Другой немецкий производитель Daimler пообещал, что к 2022 году предложит полностью электрические версии всех автомобилей Mercedes-Benz.

Тем не менее, VW стал первым крупным автопроизводителем, объявившим о выпуске электромобилей для массового рынка.

Великобритания и Франция ранее объявили о планах в целях борьбы с загрязнением воздуха с 2040 года запретить продажу новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе.

Над похожим шагом размышляет и Китай, крупнейший автомобильный рынок в мире.

Выступая на автосалоне во Франкфурте, глава Volkswagen Маттиас Мюллер сказал Би-би-си: "Потребителям нужны чистые автомобили. Людям нужен чистый воздух, и мы хотим внести свой вклад".

Немецкая фирма, чьи бренды включают Seat и Skoda, также заявила, что разместит заказы на сумму более 50 млрд евро на батареи для питания автомобилей.

Франкфуртский автосалон проходит в непростое для отрасли время; в адрес и Volkswagen, и других немецких автопроизводителей звучит критика со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель из-за скандала с уровнем выбросов от дизельного топлива.

В преддверии выборов в Германии Меркель сказала, что автомобильная промышленность должна вернуть доверие общественности.

Глава VW сказал в интервью Би-би-си, что на данном этапе компания не может полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания, поскольку инфраструктура для электромобилей пока не готова.

"В течение определенного периода будет сосуществование между двигателями внутреннего сгорания и электроприводными, я не могу сказать, как долго", - признал Мюллер.

С необходимостью переходного периода согласен и исполнительный директор BMW Харальд Крюгер.

И тем не менее, электромобили, по словам Крюгера, это не просто "шумиха и ажиотаж, но долгосрочная тенденция".

Во вторник BMW представит свой первый электромобиль Mini, который будет собираться в Оксфорде и поступит в продажу в 2019 году.

BMW, VW, Mercedes и другие автопроизводители меняют свои приоритеты, поскольку все большее число стран объявляет о планах запретить новые дизельные и бензиновые автомобили.

Китай, крупнейший автомобильный рынок в мире, в минувшие выходные заявил о подобных планах, хотя пока и не назвал сроки.

Великобритания и Франция уже объявили о планах запретить новые дизельные и бензиновые автомобили к 2040 году в рамках усилий по сокращению загрязнения и выбросов углерода.

Shell между тем заявил, что в следующем месяце установит в Великобритании первую станцию зарядки для электромобилей.