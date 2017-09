Авто |

В Китае положили более 600 "лежачих полицейских" на одном километре дороги. Об этом пишет издание Global Times.

В Пекине появилась автомобильная дорога длиной в один километр, на которой установлено более 600 "лежачих полицейских". Как сообщает издание Global Times, ограничения находятся на расстоянии в полтора метра друг от друга, что весьма осложняет водителям проезд.

Причины, по которым в Пекине появилась подобная дорога, на данный момент не сообщаются.

На снятом в районе Фэнтай на юго-западе города ролике видно, что, пытаясь преодолеть препятствия, грузовики, автомобили и мотоциклы, то и дело подпрыгивают на буграх, несмотря на то, что стараются двигаться очень медленно.

Do you dare to try this bumpy road? This one-kilometer stretch of road is full of speed bumps, which are placed every 1.5 meters apart pic.twitter.com/MixvzfYNQo