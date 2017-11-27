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По итогам 10 месяцев 2017 года в числе 80 самых продаваемых автомобилей в Европе оказались Lada Granta и Lada Vesta.

Как сообщает "Автостат", Granta удалось подняться в списке до 60-й позиции, она уступила Skoda Superb и обогнала Audi A6. Всего за обозначенный период было продано 76,9 тысяч экземпляров этой модели (в европейских странах, с учетом России).

Vesta разместилась на 76-й позиции, результат продаж с января по октябрь 2017 года - 62,1 тысячи машин. Ее ближайшими соседями являются Fiat 500L и Ford EcoSport.

Лидером по продажам в ЕС вновь стал Volkswagen Golf. Этот автомобиль решили приобрести более 452 тысяч человек.

В России же первые десять месяцев 2017 года реализовано 249 тысяч 845 автомобилей Lada, что на 17 процентов меньше показателя прошлого года. Самая популярная модель - Granta. Машина продана в количестве 75,9 тысячи экземпляров.

Ранее стало известно, что Lada вошла в топ-10 любимых брендов россиян в категории "Автомобили". Это случилось впервые за 9 лет исследования, которое традиционно проводит компания Online Market Intelligence. В топ-10 любимых автобрендов также попали Mercedes-Benz, Audi, Ford, Nissan, Kia, Hyundai, Lada и Volkswagen.

Кроме того, сообщалось, что первая партия Lada Vesta отправится на Кубу до декабря. Автомобили будут использоваться в этой стране в качестве машин такси.