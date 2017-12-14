Назван самый опасный автомобиль (1)
Авто | 14 декабря 2017 года, 07:17
Автомобиль Fiat Punto занял последнее место в рейтинге безопасности, составленном Европейской организация по оценке безопасности новых автомобилей Euro NCAP.
В проведенных в текущем году краш-тестах эта машина не получила ни одной звезды из пяти возможных, установив своеобразный антирекорд — ранее ни одному автомобилю не удавалось продемонстрировать столь низкие показатели.
На негативную оценку повлияло также отсутствие напоминания о необходимости пристегнуть ремень безопасности у всех, кроме водителя.
Самые низкие баллы Punto получил и за безопасность взрослых пассажиров.
Специалисты тестировали хэтчбэк Punto с двигателем объемом 1,2 литра. Модель появилась на рынке в 2005 году и с тех пор серьезно не изменилась.
Источник: РИА Новости
А что вы хотели от простенького авто? Это городск машинка не для гонок.
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