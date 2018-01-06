Авто |

Автомобиль британского певца Дэвида Боуи Volvo 262C был продан в Швейцарии за 216 тысяч долларов, об этом сообщает The Local.

Шведский сайт классических автомобилей назвал эту сумму рекордной за указанную модель.

Машины данной модели собирались специалистами итальянского ателье Bertone на основе автомобилей Volvo 200-й серии, 262С стала первым люксовым купе шведской марки.

Модель рок-музыканта была выпущена в 1981 году. Это существенно влияет на цену, потому что после этого года 262C были снята с производства. Боуи зарегистрировал машину на свое настоящее имя Дэвид Роберт Джонс и пользовался ей до 1998 года.

Ранее сообщалось, что внесерийный автомобиль LaFerrari был продан за рекордные $7 млн на аукционе Sotheby's.

фото: Flickr