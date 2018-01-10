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Европейская независимая организация Euro NCAP выбрала самые безопасные автомобили в шести основных категориях по итогам краш-тестов, проведенных в 2017 году. В результате половина пьедестала досталась моделям Volkswagen.

Всего в минувшем году в Euro NCAP протестировали более 70 автомобилей, большая часть которых оказались совершенно новыми, только появившимися на рынке, или моделями, сменившими поколение, отмечает Autonews.

Лучшим в категории "Большой кроссовер" эксперты Euro NCAP признали Volvo XC60 нового поколения, получивший наивысшие оценки по итогам прошлогодних краш-тестов. Степень защищенности водителя и пассажиров оценили в 98%, детей - в 87%, пешеходов - в 76%, а работы электронных систем - в 95%. Продажи этой новинки на российском рынке начнутся уже в январе по цене от 3 млн рублей.

Самым безопасным в категории "Представительский автомобиль" признали лифтбек Volkswagen Arteon. Безопасность водителя и пассажиров оценили в 96%, детей - в 85%, пешеходов - в 85%, а эффективность работы электронных систем - в 82%. Это одни из самых высоких оценок, поставленных экспертами Euro NCAP автомобилям, протестированным в 2017 году.

Звания самого безопасного компактного кроссовера года в категории "Компактный кроссовер" удостоился Volkswagen T-Roc. Безопасность водителя и пассажиров оценили в 96%, детей – в 87%, пешеходов - в 79%, эффективность работы электронных систем - в 71%.

В категории "Малый автомобиль" первенствовал хэтчбек Volkswagen Polo шестого поколения. Безопасность водителя и пассажиров оценили в 96%, детей - в 85%, пешеходов - в 76%, а устройства безопасности - в 59%.

Самым безопасным в категории "Компактвэн" назван Opel Crossland X. Степень защищенности взрослых оценили в 85%, детей - 84%, пешеходов - 62%, эффективность электронных систем - в 57%.

Наиболее безопасным в категории "Малый семейный автомобиль" выбрали хэтчбек Subaru Impreza и соплатформенный кроссовер XV. Безопасность водителя и пассажиров оценили в 94%, детей - 89%, пешеходов - в 82% (у XV - 84%), а устройства безопасности - в 68%. Subaru оказалась единственной неевропейской маркой, чья модель попала в этот перечень.