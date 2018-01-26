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Полиция австралийского Мельбурна выбрала радикальный способ борьбы со стритрейсерами: у них не только изымают машины и выписывают штрафы, но и показательно уничтожают автомобили под прессом. После этого видео выкладывают на всеобщее обозрение в соцсетях, передает 7 News Brisbane.

К записям прикрепляют подробный список раздавленных транспортных средств.

Сообщается, что специальное подразделение по борьбе с уличными гонками в пригородах Мельбурна было создано в конце 2015 года. С тех пор его сотрудники конфисковали 24 машины и задержали 55 нарушителей. В группу входят детективы, члены дорожного патруля и офицеры разведки, которые стараются предотвратить незаконные съезды стритрейсеров и собрать доказательства против их группировок.

"Эти безответственные люди, включая организаторов подобных мероприятий и водителей, подвергают риску свои жизни и жизни других. Мы уже становились свидетелями того, как погибают стритрейсеры, но лихачество продолжает преследовать наши пригороды", – сказал инспектор уголовной полиции Мик Дэли.