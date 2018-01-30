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В Германии из-за скандала с опытами над животными отстранили от работы главного лоббиста компании Volkswagen Томаса Штега, сообщает Bild.

По данным издания, Штег знал об экспериментах с мая 2013 года. При этом он высказался против опытов над людьми, но одобрил тесты на животных.

"Мы собираемся тщательно расследовать работу распущенного в 2017 году объединения по вопросам климата и здравоохранения в транспортном секторе (EUGT) и сделать все необходимые выводы. Господин Штег заявил, что берет всю ответственность на себя. Я отношусь к этому с уважением", — заявил глава компании Маттиас Мюллер.

Обязанности Томаса Штега будет исполнять Йенс Ханефельд, который до этого отвечал за международную и европейскую политику компании.

Ранее сообщалось, что Volkswagen, BMW и Daimler в рамках научно-исследовательского объединения по вопросам климата и здравоохранения в транспортном секторе (EUGT) проводили исследование с участием животных и людей, чтобы установить, как выделяемый при работе дизельных двигателей диоксид азота влияет на здоровье.

Фото: Flickr