Tesla отчиталась о рекордных убытках (2)
Авто | 8 февраля 2018 года, 10:46
Американская компания Tesla понесла крупнейшие квартальные убытки в своей истории. Об этом сообщает Forbes.
Как стало известно, по итогам четвертого квартала 2017 года убытки компании составили $675 млн, общий дефицит за год составил $1,96 млрд.
Основатель Tesla Илон Маск и финансовый директор Tesla Дипак Ахуджи отметили, что в 2018 году операционный доход должен выйти на устойчиво позитивный уровень.
Ранее сообщалось, что Маск может быть лишен зарплаты в своей компании.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru
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