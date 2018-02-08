Tesla отчиталась о рекордных убытках (2)

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Авто | 8 февраля 2018 года, 10:46

Американская компания Tesla понесла крупнейшие квартальные убытки в своей истории. Об этом сообщает Forbes.

Как стало известно, по итогам четвертого квартала 2017 года убытки компании составили $675 млн, общий дефицит за год составил $1,96 млрд.

Основатель Tesla Илон Маск и финансовый директор Tesla Дипак Ахуджи отметили, что в 2018 году операционный доход должен выйти на устойчиво позитивный уровень.

Ранее сообщалось, что Маск может быть лишен зарплаты в своей компании.

Фото из Flickr

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Светлана2 часа назад
А когда красивые машинки раздавать будут? Куда прийти?
А батарейки дадут?
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Сергей2 часа назад
Все деньги вкладываются в развитие и новый модельный ряд. Для ТЕСЛы совершенно не критично хоть цифра и выглядит кошмаром.
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