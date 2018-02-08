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Американская компания Tesla понесла крупнейшие квартальные убытки в своей истории. Об этом сообщает Forbes.

Как стало известно, по итогам четвертого квартала 2017 года убытки компании составили $675 млн, общий дефицит за год составил $1,96 млрд.

Основатель Tesla Илон Маск и финансовый директор Tesla Дипак Ахуджи отметили, что в 2018 году операционный доход должен выйти на устойчиво позитивный уровень.

Ранее сообщалось, что Маск может быть лишен зарплаты в своей компании.

Фото из Flickr