Автомобиль-беспилотник Uber убил человека (1)

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Авто | 19 марта 2018 года, 22:06

Сервис по заказу такси Uber Technologies прервал тестирование беспилотных автомобилей после того, как один из них сбил человека, передает Bloomberg.

По предварительным данным, инцидент произошел в штате Аризона. Автомобиль Uber насмерть сбил женщину в автономном режиме. Отмечается, что за рулем автомобиля находился оператор. Также сообщается, что погибшая пересекала дорогу на велосипеде в темное время суток.

В результате инцидента тестирование автомобилей было прервано во всех городах.

Гендиректор Uber Дара Хосровшахи принес соболезнования семье женщины.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
wrang1 час назад
Путин заказал...
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