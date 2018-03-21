На радио Baltkom - программа "По дороге c WESS Motors" (1)
Авто | 21 марта 2018 года, 18:07
В четверг, 22 марта после 17.00 в эфир радио Baltkom 93,9 FM выйдет очередной выпуск автомобильной программы "По дороге с WESS Motors".
На этот раз поговорим о том, как правильно ухаживать за новой машиной, чтобы она как можно дольше сохраняла товарный вид, узнаем, что включает в себя гарантия автомобиля, а также обсудим, как поступать в случае поломки уже подержанной машины.
На эти и другие актуальные вопросы для автоводителей ответит наши эксперт - заведующий отделом послепродажного обслуживания компании WESS Юрий Шестаков. Ведущий программы - Абик Элкин.
Ждем вашего активного участия!
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Не пропустите!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Тарифы нa элeктpoэнepгию пocтoяннo pacтут, но ecть спoсoб плaтить нa 50% мeньшe! Узнaл об этoм лaйфxaке в этой cтaтьe - http://bit.ly/legaleconom oпытнoго инжeнepa-элeктpика и пoльзyюсь ужe пoл гoдa! Этo лerальнo, coветую вceм, ктo нe xoчeт пepeплачивать!
Ответить