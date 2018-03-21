Авто |

В четверг, 22 марта после 17.00 в эфир радио Baltkom 93,9 FM выйдет очередной выпуск автомобильной программы "По дороге с WESS Motors".

На этот раз поговорим о том, как правильно ухаживать за новой машиной, чтобы она как можно дольше сохраняла товарный вид, узнаем, что включает в себя гарантия автомобиля, а также обсудим, как поступать в случае поломки уже подержанной машины.

На эти и другие актуальные вопросы для автоводителей ответит наши эксперт - заведующий отделом послепродажного обслуживания компании WESS Юрий Шестаков. Ведущий программы - Абик Элкин.

Ждем вашего активного участия!

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Не пропустите!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.