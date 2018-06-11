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Свою работу в Латвии начало представительство эстонского предприятия по торговле подержанными транспортными средствами Carweb.eu – Carweb.lv.

Carweb.lv является официальным лицензированным партнером в Латвии крупнейшего в Европе портала торговли автомобилями Mobile.de, который предлагает заказать, приобрести и доставить автомобили из Европы и других стран мира. Это полностью автоматизированная платформа для размещения заказов, позволяющая выбрать транспортное средство из более полутора миллиона объявлений.

"Портал поменяет практику приобретения подержанных транспортных средств, подняв приобретение автомобиля на новый уровень", – поясняет член правления Carweb Latvia Рауль Тобби.

"Carweb.lv – это первая автоматизированная платформа для размещения заказов, на которой можно не только заказать транспортное средство, но и запросить его предварительную проверку, получить лизинговое предложение, пока автомобиль еще находиться в Европе, с возможностью приобрести автомобиль прямиком в лизинг, а также можно получить консультацию профессионалов в отношении автомобиля или поставки другого интересующего транспортного средства из Европы. По выбору клиента можем дополнительно установить на заказанную машину системы безопасности, оформить лизинговые документы в содействии с Swedbank, SEB или Citadele, зарегистрировать транспортное средство в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и даже пройти техосмотр. Также можем установить различное дополнительное оснащение, оформить OCTA и KASKO, а также выполнить техническое обслуживание транспортного средства", - отметил он.

При покупке транспортного средства на Carweb.lv по выбору клиента предлагается также визуальная и техническая гарантия автомобиля, что дает покупателю уверенность в том, что приобретенное транспортное средство действительно соответствует заявленному продавцом состоянию. Также покупатель может онлайн отслеживать процесс покупки и получить готовый к эксплуатации автомобиль в новом салоне Carweb.lv в Риге, по улице Гунара Астрас, 5.