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Британский автопроизводитель Aston Martin представил новый спорткар, который появится на рынке под возрожденным названием DBS Superleggera.

Продажи новинки планируется начать до конца текущего года года. Цена стартует от 255 тысяч евро. В модельном ряду бренда DBS Superleggera займет место спорткара Vanquish S, пишет Autonews.

DBS Superleggera построен на базе модели DB11 и оснащается 5,2-литровым бензиновым двигателем V12 мощностью 725 лошадиных сил в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон с места до 100 км/ч занимает 3,4 секунды. Максимальная скорость - 339 км/ч.

"Динамические характеристики DBS Superleggera могут выглядеть пугающе, и, действительно, этот автомобиль невероятно быстр, - заявил главный инженер компании Мэтт Беккер. - Однако для управления им не обаятельно быть супергероем".

Новый спорткар имеет большую решетку радиатора, агрессивные бамперы, передний сплиттер с диффузором и антикрылом Aeroblade 2.

Аэродинамические элементы способны генерировать до 1800 кг прижимной силы.

Благодаря активному использованию карбона масса спорткара составляет 1700 кг. Также у новинки карбон-керамические тормоза, заниженная подвеска, спортивная выхлопная система и 21-дюймовые колесные диски с покрышками Pirelli P Zero.

Как ожидается, новинка станет конкурентом итальянского спорткара Ferrari 812 Superfast.