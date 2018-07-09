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Японский автопроизводитель Nissan признал, что финальные тесты собранных на ее японских заводах машин проводились с отклонениями от установленной процедуры проверки уровня вредных веществ в выхлопных газах и расхода топлива.

Компания, как сообщает ее пресс-служба, передала отчет о внутреннем расследовании в японское министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Повторное тестирование показало, что все автомобили Nissan (кроме GT-R, которые продолжают проверять) соответствуют установленным в Японии стандартам безопасности. Обнародованные ранее компанией показатели топливной эффективности машин тоже признаны соответствующими действительности.

То есть речь идет о нарушениях не при производстве, а исключительно в процессе тестирования. Nissan заверил, что намерен принять меры для того, чтобы подобные отступления от установленных процедур впредь не допускались.

Фото из Flickr/Jolanda Donné