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В Латвии в первом полугодии 2018 года на 6% уменьшилось количество подержанных автомашин, сообщили в Автоассоциации.

До 30 июня ввезено немногим более 23 тыс. подержанных легковых автомашин, что на 1500 единиц меньше, чем годом ранее.

Более 85% ввезенных легковых автомашин имели дизельные двигатели, и это на 3,4% больше, чем годом ранее. Средний возраст автомобиля вырос до 11 лет, почти половина их ввозится из Германии.

В 2016 году 45% подержанных автомобилей были в возрасте старше 10 лет, в этом году таких 58%.

В топ самых популярных марок подержанных автомобилей входят Volkswagen (16,5%), Volvo (14,4%), Audi (13,5%), BMW (11,7%).

Фото из Flickr/Tatiane Motta