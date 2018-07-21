Жители стали привозить в Латвию более старые автомобили (3)
Авто | 21 июля 2018 года, 19:25
В Латвии в первом полугодии 2018 года на 6% уменьшилось количество подержанных автомашин, сообщили в Автоассоциации.
До 30 июня ввезено немногим более 23 тыс. подержанных легковых автомашин, что на 1500 единиц меньше, чем годом ранее.
Более 85% ввезенных легковых автомашин имели дизельные двигатели, и это на 3,4% больше, чем годом ранее. Средний возраст автомобиля вырос до 11 лет, почти половина их ввозится из Германии.
В 2016 году 45% подержанных автомобилей были в возрасте старше 10 лет, в этом году таких 58%.
В топ самых популярных марок подержанных автомобилей входят Volkswagen (16,5%), Volvo (14,4%), Audi (13,5%), BMW (11,7%).
Фото из Flickr/Tatiane Motta
А, тем временем, с конвейера Волжского автозавода сошёл новенький одномиллиардный ВАЗ-2101.
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Latviesu patriots только только смог зарегистрировать"Sparite-2".
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хохломордый о своём, о девичьем.))))
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