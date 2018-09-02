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Автоконцерн Volkswagen мог манипулировать показателями выбросов вредных веществ не только дизельных, но и бензиновых двигателей, сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на показания свидетелей из актов мюнхенской прокуратуры.

Осенью 2015 года эксперты Volkswagen признали наличие в автоматических коробках передач автомобилей Volkswagen, Audi и Porsche программ управления, которые могли влиять на сведения о выхлопах — в том числе давая производителю возможность манипулировать данными о выбросах углекислого газа и о расходе топлива. В феврале 2016 года компания выпустила презентацию, в которой содержались данные о том, как можно активировать программу управления автоматической коробкой во время проверки, чтобы сократить выбросы.

В Volkswagen отказались дать комментарии по этому поводу.

Напомним, в 2015 году концерн стал фигурантом крупного скандала из-за сознательного занижения показателей вредных выбросов в атмосферу от автомобилей Volkswagen на дизельных двигателях. Компании пришлось отозвать машины и выплатить покупателям компенсации.

Источник: Polit.ru

Фото из Flickr/SAUD AL-OLAYAN